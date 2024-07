¿Ya no lo quiere? Pep Guardiola hace diferencia entre Julián Álvarez y Kevin De Bruyne

Pep Guardiola quedó expuesto con el fuego cruzado que protagonizó junto a Julián Álvarez. Es que el entrenador, ante situaciones similares entre el delantero de la Selección Argentina (que busca una transferencia para encontrar mayor protagonismo) y Kevin De Bruyne (que analiza una oferta de Medio Oriente para hacer una diferencia económica aún mayor) no actuó de la misma forma.

Resulta que el futbolista belga, a principios de junio, dijo que si jugaba ”dos años” en Arabia Saudita podría ”ganar una cantidad increíble”. Incluso, el Al Ittihad, el tercero en discordia, llegó en este mercado de pases a arrimarle una oferta que aún sigue en pie. Y sobre este asunto, el catalán, en su primera rueda de prensa de la pretemporada, expresó: ”Kevin no irá. Estoy encantado con la plantilla que tenemos”.

Pero eso no fue lo único ni mucho menos lo más llamativo. En la previa del primer partido amistoso de la gira del Manchester City por los Estados Unidos (que fue ante el Barcelona este martes 30 de julio en el Camping World Stadium de Florida), cuando le consultaron por la situación puntual de Kevin De Bruyne, picó y expuso su doble vara: ”Él se ganó decidir qué hacer con su futuro. Lo que ha hecho por este club fue impresionante”.

Claramente, unas palabras y un tono para tratar el tema de Kevin De Bruyne absolutamente equidistantes al que empleó para referirse al caso de Julián Álvarez. “Leí que se lo va a pensar. Ok, que lo piense. Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, Director Deportivo del Manchester City) y veremos qué pasa. No estamos pensando en sustituir”, remarcó Pep Guardiola a raíz de la Araña.

Julián Álvarez también actuó como relevo de Kevin De Bruyne en el Manchester City.

Además, casi como si le diera lo mismo que el ex River se quede o no, agregó: ”Sé que quiere jugar en momentos importantes también, pero los otros 18 o 19 jugadores quieren lo mismo. Sí, Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso, que lo piense. Cuando lo piense, nos informará”.

Erling Haaland sigue con complicaciones físicas por lo que Manchester City precisará de Julián Álvarez

Desde fines del 2023 que Erling Haaland arrastra complicaciones físicas. Incluso, no pudo participar del Mundial de Clubes de Arabia Saudita, certamen en el que, casualmente, Julián Álvarez brilló para darle el título al Manchester City. Más de 8 meses después, el estado físico del noruego no mejoró. Su retorno fue intermitente y no logró ser lo suficientemente determinante en el esquema de Pep Guardiola.

Asimismo, en el primer partido de pretemporada ante el Barcelona, apenas participó 45 minutos, a causa de una dolencia que, en principio, no sería grave. No obstante, tras el choque con el Culé, Guardiola admitió que es una cuestión en la que deben hacer un seguimiento: ”Tiene molestias musculares, no queremos correr riesgos y perderlo durante tres semanas o un mes. Eso sería un problema”.

Por lo tanto, a pesar de que Óscar Bobb ocupó el lugar de Erling Haaland en el segundo tiempo vs. los de Hansi Flick, Julián Álvarez sigue siendo el reemplazante natural, por lo que si la Bestia debe parar, se presume que la Araña tendrá una nueva oportunidad en el City a su regreso de los Juegos Olímpicos de París 2024.