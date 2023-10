El contundente aviso de Papu Gómez: "No me quiero retirar de esta manera"

Después de formar parte de la plantilla de la Selección Argentina que conquistó el título en el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la carrera futbolística de Alejandro Gómez fue cuesta abajo. No solamente desde sus rendimientos sino también en torno a algunos problemas internos y también al hecho de no haber podido conseguir un nuevo conjunto de suma jerarquía.

En ese contexto, en las últimas horas, y después de haber dado positivo en un control antidoping, el actual jugador del Monza de Italia emitió un comunicado oficial. Y, más tarde, compartió un video en las redes sociales en el que despejó dudas relacionadas con algunos rumores que se habían tejido en torno a su retiro de la actividad profesional: no quiere que eso suceda de este modo.

“Hola, amigos. Bueno, acá recién terminando de entrenar. Como ya todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente una noche en un ataque de tos de mi hijo más chico, de Milo”, comenzó exteriorizando el volante surgido de las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí.

“Y bueno, obviamente estoy triste y arrepentido. Un accidente doméstico. Pero bueno, tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y afuera de la cancha y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo”, continuó el también exjugador de San Lorenzo de Almagro, Catania Calcio, Metalist Járkov, Atalanta y Sevilla.

“No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así. Creo que no me lo merezco. Y bueno, lo que más deseo es volver a las canchas a entrenar con mis compañeros, a entrenar con el Monza, a jugar con el Monza. Y dándole batalla, a seguir entrenándome solo y ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar todo el tema. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo y por los mensajes de cariño”, finalizó.

Cabe destacar que la noticia se conoció el pasado viernes y sacudió por completo al mundo del fútbol. El doping tiene que ver con un control realizado cuando el experimentado futbolista de 35 años de edad todavía vestía los colores de Sevilla, justo antes de participar del mencionado Mundial de Qatar con la Albiceleste que comanda estratégicamente Lionel Scaloni.

No es un detalle menor que, al finalizar la pasada temporada, el 17 veces internacional con la Selección Argentina concluyó su contrato con dicho conjunto de Andalucía, y, después de encontrarse durante un largo tiempo en libertad de acción, terminó sumándose a las filas de Monza, combinado que milita en la máxima categoría del fútbol italiano.

+ ¿De cuánto es la sanción al Papu Gómez?

La sanción para Alejandro Gómez después del mencionado control antidoping se traduce en nada menos que dos años.

+ ¿Qué edad tendría el Papu Gómez tras la sanción?

Si no hay modificaciones al respecto, Alejandro Gómez podría volver a jugar al fútbol a los 37 años de edad.