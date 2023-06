En una nueva edición del Derby de Manchester, esta vez en el marco de la final de la FA Cup, el City de Guardiola, con un doblete de Gundogan, venció por 2 a 1 al United de Ten Hag, que había llegado al empate a través de Bruno Fernández, y de esta manera obtuvo su segundo título en la temporada.

Ingresando desde el banco de suplentes, nuevamente sumó minutos Alejandro Garnacho, quien ingresó faltando media hora por Eriksen, siendo uno de los jugadores más peligrosos en la ofensiva de los Red Devils, que no pudieron cerrar la temporada de la mejor manera.

Horas después de que finalizó el partido, el delantero argentino, que estará presente en la gira amistosa de la Selección Argentina por Asia, publicó un fuerte posteo en su cuenta de Instagram, en el que mostró su dolor por no haber logrado el segundo título de su carrera.

Con una foto suya luego del pitazo final, escribió: “Los que me conocen saben la obsesión que tengo por ganar, y hoy no ha podido ser. Probablemente uno de los días más duros de mi vida, nos volveremos a levantar porque somos el Manchester United. Como digo varias veces, Dios me ha enseñado a nunca rendirme y les prometo a los fanáticos que les traeremos alegría muy pronto”.