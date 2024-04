Tras su actuación estelar en el partido revancha de cuartos de final de la Conference League ante Lille, haciéndose gigante en un estadio que lo hostigó durante todo el encuentro y tapando dos penales en la definición, Emiliano Martínez se perderá el partido de ida de semifinales ante Olympiakos por haber acumulado tres tarjetas amarillas en dos partidos consecutivos. Las dos recibidas en Francia no le valieron la expulsión por haberse ganado la última en plena ejecución de los penales, cuando ya se había limpiado la anterior, pero sí lo dejará afuera del próximo compromiso internacional.

Dibu también tuvo que lidiar con las críticas que le valieron los gestos que realizó a la tribuna que daba atrás del arco donde se hizo efectiva la definición, mismos que le significaron la segunda amonestación. Tanto el presidente del club francés como su excompañero en Arsenal Samir Nasri, por mencionar algunos, expresaron que esa actitud no era digna de un profesional.

Quien salió a respaldar al arquero argentino más allá de la sanción fue Unai Emery, su entrenador en Aston Villa, quien además se mostró encantado de poder tener en el plantel que comanda a un futbolista de su jerarquía. “Está teniendo éxito con Argentina, está progresivamente mejorando y teniendo éxito aquí con el Aston Villa e individualmente está teniendo éxito porque está salvando muchos partidos como portero. Por supuesto, es uno de los mejores porteros del mundo. ¿El primero, el segundo el tercero? Para mí, el mejor”, señaló en rueda de prensa.

Por otro lado, Emery reconoció que toda la situación que derivó en la segunda amarilla para Dibu en Lille le generó mucha confusión, al igual que decepción el saber que no iba a poder contar con él en el partido de ida de semifinales, que se disputará el próximo jueves 2 de mayo. “Creía que lo iban a expulsar. No conocía esta regla. Rápidamente me hablaron de esta regla y ahora, por supuesto, es muy importante para nosotros. Fue extraño porque no es una situación normal”, dijo.

La palabra de Dibu Martínez tras el partido en Lille

Emiliano Martínez había expresado las sensaciones que le provocó haber transitado todo el partido con el público local en su contra y terminar celebrando la clasificación a semifinales. “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto. Me da energía para rendir”, remarcó.

Y continuó: “Tengo mala reputación con hacer tiempo, porque el otro arquero hizo exactamente lo mismo que yo y a mí me amonestan después de los 30 minutos. Estábamos perdiendo el partido así que no entiendo qué hizo el árbitro. Después no había pelota en el penal y fui a pedir una pelota al alcanzapelotas y fui amonestado. Entonces no entiendo las reglas”.

¿Por qué Dibu Martínez no estará en la ida de semifinales?

Más allá de no haber sido expulsado tras acumular dos tarjetas amarillas en el partido revancha ante Lille, porque previo a la que recibió durante la tanda de penales se había limpiado la que le habían mostrado en el tiempo de juego reglamentario, Emiliano Martínez no podrá defender el arco de Aston Villa en el partido de ida de las semifinales ante Olimpiakos por haber alcanzado tres en dos partidos consecutivos.