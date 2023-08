A estas alturas, la postura que ha asumido el Tottenham respecto a Giovani Lo Celso es cuanto menos cuestionable. Sobre el cierre del mercado de fichajes, el argentino sumó sus primeros minutos oficiales, ingresando en el complemento del partido que terminó con victoria 2-0 sobre Bournemouth, por la tercera fecha de la Premier League. El entrenador no decide si lo tendrá en cuenta o no. La directiva no se convence de transferirlo. Para el futbolista, todo es incertidumbre.

Cuando Gio regresó a los Spurs luego de estar cedido en Villarreal, manifestó abiertamente que tenía el deseo de pelear por un lugar en el equipo. Casi de inmediato, el entrenador Ange Postecoglou le hizo saber que no lo tendría en cuenta y se comenzaron a evaluar opciones para una nueva salida.

Mientras Lo Celso acumulaba pretendientes en otros equipos de la Premier League, España e Italia, el DT pareció cambiar completamente su postura y le dio mucha continuidad en los amistosos de pretemporada. El argentino respondió con buenas actuaciones, goles y asistencias.

Lejos de sacar conclusiones positivas por esos rendimientos, Postecoglou no le dio ni un solo minuto de juego en los dos primeros partidos del Tottenham en la Premier League. Gio supo que tenía que buscar una salida, cuando muchos de sus anteriores pretendientes ya habían encontrado otras opciones en el mercado.

El club que se mantiene firme en el deseo de reforzarse con Lo Celso es el Real Betis, que precisamente lo transfirió al Tottenham años atrás por 40 millones de euros. Los Spurs saben que no podrán recuperar ese dinero, pero han puesto varias trabas a las negociaciones que, al parecer, todavía están en pie.

Como para hacer más confuso el panorama, justo cuando resta menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes y Tottenham mantiene en espera al Betis, Postecoglou le dio a Lo Celso sus primeros minutos de fútbol en la Premier League. Contando la adición, fueron alrededor de 20, pues saltó a la cancha a los 74 en reemplazo de Bissouma.

Habrá que esperar para saber si de aquí al próximo fin de semana el club español logra destrabar finalmente la llegada del mediocampista argentino. Caso contrario, la falta de continuidad que amaga con tener en los Spurs podría jugarle en contra también en sus deseos de ser parte habitual de las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

¿Cuántos partidos jugó Lo Celso en el Real Betis?

Gio Lo Celso llegó al Real Betis en agosto de 2018, cedido por PSG. Antes que se cumpliera su primer año con el equipo, se realizó su compra definitiva. Pero en agosto de 2019, las dificultades económicas del club llevaron a que fuese transferido al Tottenham. En su estadía, aunque breve, el argentino logró ganarse el cariño de los hinchas con muy buenas actuaciones. En total, disputó 45 partidos, convirtió 16 goles y entregó 5 asistencias.

¿Cuánto vale Lo Celso?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Giovani Lo Celso en la actualidad es de 14 millones de euros, una suma muy inferior a la que Tottenham le pagó al Betis para su fichaje, ya que abonó 15 millones en su arribo y 25 más en concepto de objetivos.