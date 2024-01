El mundo del fútbol se sorprendió este viernes al escuchar de propia boca de Jürgen Klopp que había tomado la decisión de no continuar como entrenador del Liverpool una vez que finalice la presente temporada, algo que evidentemente había comunicado ya a la dirigencia del club pues fue desde las propias redes oficiales de la institución que se dio la noticia.

Por ese conocimiento anterior del estado de situación es que los Reds parecían estar ya preparados para iniciar la búsqueda de su sustituto, pues no tardaron en deslizarse en la prensa inglesa los nombres de los primeros candidatos, siendo Xabi Alonso, según The Sun, el favorito.

El exmediocampista español disputó cinco temporadas con Liverpool en las que conquistó cuatro títulos, incluida la Champions League de 2005, antes de prolongar sus éxitos deportivos en Real Madrid y Bayern Munich. También formó parte de la generación dorada de la Selección de España que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010 y fue bicampeona de la Eurocopa, en 2008 y 2012.

Como entrenador se inició en el equipo filial de Real Sociedad, equipo en el que también se había estrenado como futbolista, y conquistó título y ascenso en la 2°B de España. Su trabajo, su escuela, lo catapultó al Bayer Leverkusen, equipo con el que está atravesando la segunda temporada y al que mejoró tan notablemente que lo ha llevado a liderar la Bundesliga, con 4 puntos de ventaja sobre Bayern Munich.

A lo largo de su carrera como futbolista, Xabi Alonso ha sido enemigo de mil batallas de Lionel Messi, tanto en el plano local con duelos épicos entre Real Madrid y Barcelona, como en el internacional defendiendo las camisetas de Liverpool o Bayern Munich. “Messi me ha hecho mucho daño, yo lo he sufrido mucho. Nos hizo estrujarnos mucho la cabeza“, llegó a confesar hace ya varios años atrás.

De aquellos dolores de cabeza que le dio el crack argentino como jugador comenzó a nacer el gusto de Xabi Alonso como entrenador, pues él mismo dijo que tuvo numerosas charlas tácticas y estratégicas con Jose Mourinho, uno de los grandes entrenadores que tuvo en Real Madrid, para descifrar cómo controlarlo. A la disciplina táctica del portugués le ha agregado también como sello personal el gusto por el buen juego y la posesión de la pelota que adquirió como alumno predilecto de Josep Guardiola en Bayern Munich, durante sus últimos años como futbolista profesional.

El anunció de Klopp que sorprendió al mundo del fútbol

“Voy a dejar el club al final de la temporada”, dijo el entrenador alemán mirando a cámara, para confirmar que su historia con Liverpool finalizará a mediados de año. “Puedo entender que sea un shock para muchas personas en este momento, pero obviamente puedo explicarlo. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad. Amo todo de los aficionados. Amo el equipo. Amo el grupo de trabajo. Todo”, continuó.

Y explicó: “Que me haya convencido de tomar la decisión tiene que ver con que siento que estoy quedándome sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que les debo es la verdad”.

Exequiel Palacios, un argentino mimado por Xabi Alonso

La gran actualidad de Bayer Leverkusen se corresponde también con la de Exequiel Palacio, quien está cumpliendo con su mejor temporada desde que arribó al club en noviembre de 2019, procedente de River. El entrenador español ha sabido tocar las fibras claves para obtener la mejor versión del fino mediocampista argentino, a quien más de una vez se ha encargado de elogiar.

“Él tiene ese dinamismo, esa agresividad para recuperar el balón, cada vez interpreta mejor el tiempo del partido, cuando tiene que jugar largo, corto, cuando tiene que jugar al espacio. Lo invito y lo motivo para que siga queriendo crecer porque nos hará mucho mejores”, había dicho Xavi Alonso durante su primera temporada con el club, pudiendo comprobar ahora que se están cumpliendo aquellos pronósticos.