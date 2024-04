El sugestivo posteo de Jack Grealish tras su discusión con Pep Guardiola en el Manchester City vs Arsenal

Manchester City y Arsenal empataron 0 a 0 en el Etihad Stadium por la fecha 30 de la Premier League. Y si bien el resultado se festejó más en la facción londinense, lo cierto es que la paridad no contentaba a ninguno de los dos equipos, ya que ambos desperdiciaron la chance de subirse a la cima del certamen inglés en soledad. Quien sí lo hizo fue el Liverpool, conjunto que anteriormente venció a Brighton y celebró el empate en Mánchester.

En este contexto, entre los tres equipos que pelean por la Premier League, el que menos conforme quedó el pasado domingo fue el City. Su desánimo por el empate con Arsenal en condición de local pudo verse con Pep Guardiola, ya que el DT español quedó notoriamente disconforme con el resultado y con el rendimiento de sus jugadores.

De hecho, una situación en particular causó repercusión tras el partido, cuando el técnico se mostró alterado con Jack Grealish apenas culminó el duelo ante Arsenal. El nacido en Birmingham ingresó en la última media hora de juego en el duelo frente a los Gunners y no pudo revertir el empate que se dio en el marcador. Por eso, el DT con pasado en Barcelona y Bayern Múnich regañó a Grealish en pleno campo de juego.

La cara del ex Aston Villa y Notts County, mientras Pep le daba indicaciones post partido, era de pocos amigos. Claro, Guardiola lo expuso con dicha escena, cuando lo curioso es que no había disputado ni un solo partido en todo marzo por decisión del entrenador. Su último encuentro había sido ante Luton Town por FA Cup el 27 de febrero, y por Premier no sumaba minutos desde el triunfo contra Everton del 10 de dicho mes, aunque allí solo ingresó en el tiempo de descuento.

Pasado este cruce con Guardiola, y ya con teléfono en mano, Jack Grealish se dipuso a hacer un posteo en su cuenta de Instagram aprovechando su vuelta al campo de juego. Mediante una historia en la red social, expresó: “Que lindo volver a las canchas y volver a jugar en el Etihad con nuestros fans. Ahora, por un fuerte cierre de temporada“. Si bien el mensaje denota su alegría por regresar al campo de juego, también dejó un sugestivo mensaje referente a la falta de minutos. Justo después de la imagen suya con Guardiola.

El video de Guardiola recriminándole a Grealish post Manchester City – Arsenal

El periodista inglés que liquidó a Guardiola por el episodio con Jack Grealish

Richard Keys, presentador de BEin Sports en Inglaterra, se quejó del accionar del DT del Manchester City por su cruce con Jack Grealish. “Guárdalo para el vestuario. Todo es para las cámaras, ¿no? Ni siquiera debería estar en el campo en ese momento. Ahora tiene que ir y contarles a todos los demás lo que hicieron mal, por supuesto“, criticó Keys, aludiendo que la forma en la que Guardiola habló con Grealish no fue la correcta.