El poderío económico que posee Manchester City, además de la presencia de Pep Guardiola y de figuras estelares, son el fruto de la tentación a la hora de que los directivos vayan en búsqueda de refuerzos para potenciar al plantel. Pero no todos terminan aceptando.

Aunque cueste creerlo, y mientras es de los mejores futbolistas ingleses de la última década, Declan Rice desechó la posibilidad de emigrar hacia los Citiziens, ser dirigido por Guardiola y compartir el equipo con figuras como Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez y Bernardo Silva.

El capitán de la Selección de Inglaterra tuvo la chance de ponerse la camiseta de Manchester City previo a que se produjera su arribo a Arsenal, y fue el propio entrenador español con pasado en FC Barcelona quien reveló los detalles por los que se truncó la operación luego de ofrecer £ 105 millones a West Ham para sumarlo a mediados de 2023.

“A veces aquí tenemos muchos jugadores que queríamos y no se deciden a fichar por nosotros. No es el primero que buscábamos y que no se unió a nosotros. Tenemos una larga lista. Básicamente, no quieren venir ni por el precio ni por nada, así que no podría suceder. Tomó su decisión, buena y buena suerte. Todos los equipos de la Premier League habrían fichado a Rice”, vociferó el DT de Manchester City, que lamentó no poder tener a quien terminó siendo el inglés más valioso de la historia.

El contrato que Declan Rice tiene en Arsenal

A pesar de que rechazó rotundamente la posibilidad de llegar a Manchester City, a Declan Rice aún le queda tiempo en Arsenal: su contrato finalizará a mediados de 2028, y en la actualidad su cotización es de 110 millones de euros, según reporta Transfermakrt, el sitio especializado en valores de mercado.

Los jugadores que buscaría Guardiola para Manchester City

De cara al próximo mercado de pases, y sobre todo por el buen rendimiento que mantienen en la actualidad, Guardiola está tratando de convencer a los directivos de Manchester City de repatriar a dos futbolistas.

Están en la Premier League, y la rompen todos los fines de semana: la idea de Guardiola es poder tener a Douglas Luiz, el mediocampista brasileño que está en Aston Villa, y a Pedro Porro, el lateral español que se encuentra en Tottenham. El sudamericano perteneció a Manchester City a partir de 2017, pero lo cedieron a Girona, algo que también ocurrió con el hispano.