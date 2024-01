El Granada que desde finales de noviembre dirige Alexander Medina ya ha concretado seis fichajes en el mercado de mitad de temporada para intentar torcer un destino que lo pone en serio riesgo de descender a Segunda División, pero lejos está de haberse dado por satisfecho en materia de incorporaciones.

En ese sentido, el equipo andaluz tiene prácticamente acordada con Manchester United la cesión de Facundo Pellistri, extremo uruguayo de 22 años al que Erik ten Hag ha dado escasa participación en la presente temporada, en la que lleva disputados 14 partidos oficiales entre Premier League, copas nacionales y Champions League.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, Granada y Manchester United están en contacto directo por estas horas y solo restarían detalles formales para proceder al acuerdo para su cesión a préstamo por los próximos seis meses. De ser así, se convertirá en el cuarto sudamericano en reforzar al equipo en el presente mercado, en el que también llegaron Augusto Batalla, Bruno Méndez y Matías Arezo, quien regresó de su cesión en Peñarol.

Con los tres sudamericanos recientemente incorporados a pedido de Alexander Medina en cancha, Granada viene de sufrir este lunes una dura derrota 2-0 como visitante del Getafe, con goles de Mason Greenwood y Borja Mayoral, que lo dejó hundido en la anteúltima posición de La Liga, con apenas 11 puntos en 22 jornadas disputadas.

Pellistri podría debutar este sábado

En diálogo con radio Sport890 de Uruguay, el representante del futbolista de Manchester United aseguró que las negociaciones se cerrarán este mismo martes. “Facu tuvo tres o cuatro charlas muy importantes con el Cacique Medina, eso fue lo que lo motivó y lo hizo tomar esta decisión”, explicó Edgardo Lasalvia. La urgencia de Granada daría lugar a que con solo un par de entrenamientos con su nuevo equipo salte a la cancha el próximo sábado, cuando reciban a Las Palmas.

Hay enojo con ten Hag

Aunque la participación de Pellistri en Manchester United no ha sido tan escasa, en función de su juventud y de la plantilla numeroso con que cuenta Erik ten Hag, su representante dejó ver que existe un gran descontento con su actual situación en el equipo, que lo llevó a tomar la decisión de emprender rumbo al fútbol español.

“Que vuelva a Manchester a mediados de año va a depender del rendimiento que demuestre. Si sigue ten Hag, va a ser difícil. No lo ha usado, no lo ha valorado ni lo ha tratado como un profesional. Tiene un préstamo al que el chico decidió ir, todo Manchester sabía, lo citó contra un equipo de Cuarta División y no lo usó”, se quejó Lasalvia.

Blooper de Batalla en la última derrota de Granada

En el duelo entre Getafe y Granada por La Liga de España, el arquero argentino protagonizó un error que le costó demasiado caro. Con su equipo en desventaja de un gol, sufrió un resbalón atorado por Borja Mayoral y aunque logró ponerse rápido de pie para intentar despejar la pelota fue bloqueado por este, que luego pudo definir con el arco a disposición para sentenciar el 2-0.