Enzo Fernández reveló su cábala con una remera de Maradona: “Conectado y representado”

Enzo Fernández, mediocampista que viene de ser nominado a mejor jugador de enero en la Premier League, reveló que recurrió a una remera de Diego Maradona como amuleto en su arribo a Chelsea para ganar en confianza y facilitar su adaptación.

El jugador de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar, venía de homenajear al astro al marcar un gol en el estadio de Napoli que lleva su nombre, el pasado 28 de enero en el partido que terminó con triunfo 3-2 para Los Blues, y allí mismo se había referido a la conexión especial que siempre había sentido con quien para muchos es el mejor futbolista de la historia.

“Obviamente soy fanático del Diego. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo o de hablar con él, pero siempre sentí conexión. No sé por qué”, confirmó recientemente en diálogo con ESPN. Y reveló: “Muchas veces, cuando llegué acá, o durante mi segundo año acá en Chelsea, me llevaba una remera de él a todos los partidos y me ayudaba El Diego”.

“Sentía que rendía bien, he hecho goles también cuando me he llevado su remera a la concentración. Me siento muy conectado y representado también por todo lo que genera y lo que generó El Diego. Marcar en el estadio de él, en Nápoli, fue algo muy emocionante”, agregó Enzo Fernández sobre su cábala especial.

También lo acompañó en River

Aunque Diego Maradona siempre estuvo identificado con Boca, el club de sus amores, Enzo Fernández también lo utilizó como cábala durante su paso por River. “Me acuerdo un partido contra Racing en el Monumental, que ganamos y salimos campeones. Yo tenía una remera de él que hacía poco había fallecido. Son momentos que me quedan grabados”, recordó.

Crecimiento personal

Enzo Fernández aseguró haber tenido un crecimiento tanto deportivo como personal desde su llegada a Chelsea y valoró su nivel actual, incluso cuando al equipo le ha costado ser regular a lo largo de la temporada y viene de sufrir un cambio de entrenador.

“Me siento muy bien, estoy contento con el rendimiento de los últimos partidos, las victorias en casa. A medida que fueron pasando los años me fui sintiendo mucho mejor. Estar bien es un conjunto de cosas, porque lo de afuera de la cancha repercute adentro”, señaló.

Además, reivindicó a Enzo Maresca, entrenador cesado recientemente: “Desde que llegó dio un orden al equipo, una identidad. Eso nos hizo muy bien a todos. Eso se mantuvo en el tiempo, creo que es bueno decirlo. Ahora con la llegada del nuevo entrenador hubo algunos cambios. Parecía que todo estaba mal, pero nos ha dado mucha confianza a nivel grupal y personal. Creo que estamos bien”.

