El reconocimiento de la Premier League a Enzo Fernández que celebra el Chelsea

Enzo Fernández está siendo clave en la temporada para que el Chelsea cumpla con sus objetivos. Si bien acaba de quedar eliminado a manos del Arsenal en la Semifinal de la EFL Cup, se mantiene con opciones para pelear por uno de los puestos de la Champions League de la próxima temporada, además de que ya es uno de los integrantes de los Octavos de Final en la actual edición del certamen continental.

Asimismo, el ex River acumula 6 goles y una asistencia en los últimos 11 encuentros entre todas las competiciones con el elenco Blue, lo que hace con los hinchas lo tengan como uno de los pilares del plantel que desde principio de año comando Liam Rosenior (dejó al Racing de Estrasburgo para reemplazar a Enzo Maresca).

Pero no solo los aficionados del Chelsea subrayan el nivel de Enzo Fernández, sino también la propia Premier League, que lo nominó como Mejor Futbolista del mes de enero en la liga inglesa, algo que la institución de Londres no dejó pasar por alto.

”Enzo Fernández ha sido incluido en la lista de finalistas para el premio al Jugador del Mes de enero de la EA Sports Premier League”, publicó el Chelsea en sus redes sociales. Además, en su sitio web añadió: ”El mediocampista fue titular en los cinco partidos de la Premier League del Chelsea en nuestro sólido comienzo de temporada en 2026. Ha estado ausente de nuestra alineación en solo dos partidos de liga en toda la temporada”.

En esa misma línea, invitó a sus fans a que hicieran su colaboración para que el campeón del mundo en Qatar 2022 se quede con el galardón: ”La votación para el premio al Jugador del Mes de la Premier League de enero abre a las 11:00 h del jueves 5 de febrero. Puedes votar por Enzo aquí. El ganador se anunciará el viernes 13 de febrero a las 11:00 h (del Reino Unido)”.

Los rivales de Enzo Fernández para el premio a Mejor Jugador de mes de enero de la Premier League

Enzo Fernández asoma como el principal candidato para quedarse con el premio en el que compite con: Yasin Ayari del Brighton & Hove Albion, Patrick Dorgu del Manchester United, Junior Kroupi del Bournemouth, Crysencio Summerville del West Ham United, Igor Thiago del Brentford, Harry Wilson del Fulham y Florian Wirtz del Liverpool.

