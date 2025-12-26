Es capitana de Alemania, rechazó a dos plataformas para adultos y denunció acoso constante en redes: “Prefiero que me conozcan como futbolista”

Nada más tenía ocho años cuando supo que quería que su vida girara alrededor de una pelota y 16 cuando ese deseo la llevó a convertirse en futbolista profesional defendiendo la camiseta del Friburgo, en 2015. Para ese entonces, ya había sido parte de los seleccionados alemanes Sub 15, Sub 16 y Sub 17 y un año después ya había ganado la Eurocopa con esta última categoría.

Giulia Gwinn no tardó en destacarse como una de las mejores laterales de Europa, tal es así que para 2019 ya había fichado con un gigante como Bayern Munich, jugado su primer Mundial de mayores en Francia y ganado el premio a la mejor futbolista joven del máximo certamen internacional de FIFA.

Pero a medida que ganó popularidad, que se hizo ver en los grandes escenarios, la futbolista comenzó a tener que lidiar con situaciones que nunca había imaginado para su carrera deportiva ni para su vida. Recién pudo terminar de hacerlo público este año, cuando presentó su libro “Escribe tu propia historia” en el que relató como la popularidad se convirtió en una pesadilla cuando comenzó a ser víctima de acoso constante en las redes sociales.

“Constantemente recibo fotos de hombres desnudos. Este tipo de cosas aparecen constantemente en mi bandeja de entrada de Instagram. Las fotos siempre son de cuentas anónimas. Borro las fotos y los mensajes, y denuncio las cuentas. Es acoso, simplemente, es muy bajo”, relató.

Como capitana de Alemania, Gwinn busca inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas.

Gwinn que en la actualidad lleva con orgullo la cinta de capitana de la Selección de Alemania que heredó de la histórica Alexadra Popp y que este año sintió que “todo se desmoronaba” cuando una lesión de ligamentos la sacó demasiado pronto de la Eurocopa que soñaba conquistar, ha revelado también que rechazó propuestas de Playboy y OnlyFans, ambas destinadas a generar contenido para adultos.

“Las de Playboy son fotos hermosas y estéticas. Pero no son para mí. Publicar una foto en bikini en mi cuenta está bien, pero cualquier otra cosa excede mis límites personales. Respeto a Playboy como producto periodístico, pero prefiero que me conozcan como futbolista”, le explicó al diario alemán Bild.

Con nada más que 26 años pero ya más de una década de experiencia en el fútbol profesional, Gwinn entiende que construir su propio legado no solo se limita a seguir acumulando éxitos deportivos, sino también a combatir y superar comportamientos machistas con los que el fútbol femenino convive tanto dentro como fuera de la cancha.

Una lesión de ligamentos la desafectó de la última Eurocopa en pleno desarrollo. (Getty).

“Quiero inspirar, especialmente a las jóvenes, a que no hay un solo camino, a que siempre deben ser valientes, creer en sí mismas y así podrán escribir su propia historia“, había expresado durante uno de los eventos de presentación de su autobiografía en junio.

Un camino lleno de medallas

Mientras continúa luchando contra el acoso en redes, busca inspirar a los jóvenes y rechaza más dinero del que le ofrece un fútbol femenino que todavía está a años luz de las compensaciones económicas del masculino; Giulia Gwinn sigue sumando medallas a su vitrina personal.

Este año ya le tocó celebrar los títulos en la Bundesliga y la Copa de Alemania, que elevó a seis su cosecha con un Bayern Munich que ha logrado romper desde su arribo la hegemonía del Wolfsburgo en el fútbol femenino alemán. Además, conserva como tesoro la medalla de la Eurocopa Sub 17 que conquistó hace una década y ha sido reconocida con importantes premios individuales, como el mencionado galardón a la mejor jugadora joven del Mundial de 2019, dos reconocimientos como jugadora alemana del año, una presencia en el XI ideal de la UEFA y la Hoja de Laurel de Plata, máximo galardón deportivo que entrega el Estado alemán, que recibió en 2024.

Giulia Gwinn ya suma seis títulos con Bayern Munich. (Getty).

