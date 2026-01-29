Atlético de Madrid, tras perder en Champions League, fichó a una estrella mundial

El Atlético de Madrid puso el pie en el acelerador en el mercado de pases (en el cual todavía no se había reforzado tras dejar ir a Giacomo Raspadori a Atalanta y a Conor Gallagher al Tottenham Hotspur), luego de que se le escapara la clasificación directa a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los dirigidos por Diego Simeone perdieron en el Estadio Metropolitano 2 a 1 (lo ganaba 1 a 0 con un tanto de Alexander Sorloth y se lo dieron vueelta) con el modesto Bodo/Glimt de Noruega y quedaron por fuera de la zona de los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, por lo que tendrán que jugar los Play Off.

Con este panorama, que además se añade a los altibajos en LaLiga (tercero a 8 puntos del líder FC Barcelona) y a la eliminación en la Semifinal de la Supercopa de España (en donde sí sigue firme es en la Copa del Rey, en donde deberá enfrentarse al Real Betis por los Cuartos de Final), la dirigencia colchonera se lanzó al libro de transferencia ya sobre las horas previas al cierre (2 de febrero).

Y al respecto, conforme a un reporte del diario Marca de este jueves 29 de enero, el Atlético de Madrid está a solo detalles de abrochar a Leon Goretzka, mediocampista alemán de 30 años, a quien le habría ofrecido un salario de por lo menos 2 millones de euros, además de los 8,5 millones que le presentaron al Bayern Munich para la compra de la ficha.

En ese mismo sentido, el futbolista que en la actual temporada suma 1355 minutos en 28 partidos entre la Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y la UEFA Champions League, ya habría dado el ok al Atleti y se mantiene a la espera de que la dirigencia del Bayern de la señal para que ya lo deje viajar a Madrid y ya ponerse a disposición del Cholo.

El Atlético de Madrid atento al sorteo de la UEFA de este viernes 30 de enero

El Atlético de Madrid, luego de caer 2 a 1 con el Bodo/Glimt como local, quedó en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la Champions League. Ahora, espera al resultado que le deje el sorteo que la UEFA realizará este viernes 30 de enero para saber cuál será el rival con el que dirimirá un cupo en los Octavos de Final. Saldrá de Brujas o Galatasaray (a este último lo enfrentó en Estambul el pasado 21 de enero, día en el que empataron 1 a 1).

