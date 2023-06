Es un hecho: Alexis Mac Allister es nuevo refuerzo del Liverpool en una de las transferencias más importantes del mercado de pases de Europa. El campeón del mundo llegará al gigante inglés luego de una grandísima temporada en el Brighton y los simpatizantes están más que ilusionados. No es para menos.

Tal es así que, palpitando la presentación oficial del ex-Argentinos y Boca, un hincha de los Reds le pidió a ChatGPT que prepare una canción para recibirlo. “¿Se te ocurre una canción para que los fans del Liverpool canten sobre Alexis con la melodía de un clásico baile de los 90?”, solicitó el simpatizante.

Al ritmo de “Ecuador”, canción de la banda Sash!, salió un temazo. ¿Sonará en Anfield?

Jurgen said, “I’ve seen ya (Jurgen dijo: “Te he visto)

winning with Argentina. (ganar con Argentina…)

I need a centre mid too” (…Yo también necesito un mediocampista”)

and so he sent a bid through (así que envió una oferta)

and now we’ve got Alexis (y ahora tenemos a Alexis)

Alexis is majestic! (¡Alexis es majestuoso!)

Mac Allister is magic! (¡Mac Allister es mágico!)

He’s Red and it’s fantastic! (¡Es Rojo y es fantástico!)