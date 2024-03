Muchas veces el período entre temporadas es algo que pasa desapercibido y no se le suele dar mucha importancia a cuando juegan los equipos. Es por ello que el Manchester City decidió hacer una impensada colaboración entre su figura, Erling Haaland, y la Superestrella de la WWE, John Cena, para presentar su gira por los Estados Unidos.

Emparejar a Haaland y Cena en primera instancia puede no resultar algo demasiado lógico, con personalidades y realidades bastante opuestas. Sin embargo, el bizarro video que se subió en las cuentas del Manchester City hace algunas horas cumplió su propósito de llamar la atención.

Con ello dieron a conocer los partidos que jugará el Manchester City una vez finalizada la temporada, en su gira que los verá visitar las ciudades de Carolina del Norte, Nueva York, Florida y Ohio, para enfrentar a Celtic, AC Milan, Barcelona y Chelsea en cada una de esas ubicaciones, respectivamente.

El video viral entre John Cena y Erling Haaland

El particular video muestra una videollamada entre Haaland y John Cena. En él utilizan la clásica frase de “No me puedes ver” (You Can’t See Me) de Cena para contar una historia.

Cena, con una peluca que imita el pelo de Haaland, celebra de forma desaforada cada anuncio de la gira que el noruego va revelando, hasta que finalmente hay conexión y Haaland puede ver las ‘payasadas’ del luchador.

El video ya tiene más de medio millón de reproducciones en TikTok y 300 mil likes en Instagram, por lo que el objetivo de que se de a conocer la pretemporada parece estar más que cumplido.

La pretemporada del Manchester City en Estados Unidos

La gira de pretemporada del Manchester City por Estados Unidos tendrá una duración de alrededor de dos semanas, con partidos cada tres o cuatro días, y con importantes viajes entremedio.

Los partidos que jugará el Manchester City en Estados Unidos serán los siguientes: