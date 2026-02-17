Fue campeón en Barcelona con Messi, estuvo 3 años sin jugar por una lesión y aproxima su regreso a las canchas: “Espero un milagro”

Gerard Deulofeu es uno de los tantos jugadores que exporta el Barcelona desde su Masía y que contó con la posibilidad de integrar el plantel profesional, en donde jugó con Lionel Messi y se dio el lujo de consagrarse campeón de tres títulos a nivel nacional.

Ahora, su actualidad es completamente distinta, ya que a causa de una grave lesión como lo fue la rotura completa de su ligamento cruzado anterior, el delantero lleva tres años sin jugar de manera oficial, desde aquel fatídico 22 de enero de 2023, en donde Udinese se enfrentó a Sampdoria por la Serie A.

Tras una importante recuperación y vivir un calvario, Deulofeu se ilusiona con regresar a las canchas en el corto plazo, superando así un largo tiempo de inactividad, en el que afirmó que luchó contra la biología para poder compartir nuevamente a nivel profesional.

En una entrevista con ADN Masía, el futbolista de 31 años dio detalles sobre cómo atravesó este momento y su ilusión por volver a jugar. “Jugué 15 minutos. Y ahí, en esos 15 minutos, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. Ese fue mi último partido”, recordó sobre la lesión.

“Se opera, se modifica el ligamento cruzado anterior (LCA), el sistema, y la recuperación es progresiva. Pero el problema fue la infección. No fui la persona más afortunada”, continuó con detalles sobre el problema que tuvo y el retraso para poder volver a jugar con su equipo.

“Perdí toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir. Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol. Pero sé que es muy difícil volver con esa incapacidad. Mis dos huesos hacen una mueca, es impactante”, continuó respecto a las secuelas.

“Mi rodilla necesitaba sanar. Para entrenar duro, primero hay que sanar. A ver si aguanto el impacto. Estoy muy contento porque siento que la pierna está muy fuerte. Cuanto más músculo se desarrolla, menos dolor hay en la rodilla, así que ahora siento que sí, mi rodilla está preparada para correr. Siento que estoy cerca. En cuanto a fuerza muscular, estoy al mismo nivel que los chicos disponibles ahora mismo. Pero veamos cómo responden, sin cartílago y sin menisco…”, agregó con cautela.

Y cerró, agradeciendo a su familia por el apoyo durante este tiempo: “Hay cosas realmente importantes. Una, sin duda, es la familia y el hogar. Para intentar superar esta etapa, ante todo, tu hogar debe estar lleno de paz y amor cada mañana. La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa. Es fundamental ir a entrenar todos los días con buen humor”.

La postura de Udinese ante la lesión de Gerard Deulofeu

Gökhan Inler, jefe del área técnica de Udinese, fue consultado por la situación que atraviesa Gerard Deulofeu tras su durísima lesión, y a través de una entrevista con AS, dejó en claro que “Nunca lo abandonamos, sigue con nosotros. Entrena. Está con nosotros todos los días, le damos energía para que pase el ‘milagro’ porque lucha a diario”.

