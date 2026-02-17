Diablito Echeverri minimizó al Barcelona poniendo a Boca como ejemplo: “Es un partido más”

Claudio Echeverri tuvo 27 minutos de acción en el partido que terminó con triunfo del Girona 2-1 sobre Barcelona en condición de local, por la jornada 24 de LaLiga de España, siendo clave en la jugada del gol de Fran Beltrán que valió tres puntos importantísimos para alejarse de la zona de descenso.

Ya desde la previa del encuentro El Diablito se había mostrado muy confiado, asegurando no sentir ninguna presión extra por enfrentar a un rival de la talla del equipo culé, al que terminó minimizando en la comparativa con lo que significó para él disputar el Superclásico entre River y Boca.

“Sabemos el partido difícil que tenemos hoy, contra un gran rival, pero también ya un poco acostumbrado porque vengo de Argentina, donde con 17, 18 años jugué Superclásico en la cancha de Boca, en la cancha de River. Entonces para mí es un partido más. Obviamente enfrentaremos a un gran rival y daremos lo mejor para llevarnos la victoria esta noche”, había dicho en diálogo con DAZN minutos antes del inicio del encuentro.

Ya consumada la victoria 2-1 de Girona, remontando un marcador que los encontró en desventaja promediando los primeros 15 minutos del complemento, Echeverri se mostró muy feliz de haber dejado el fútbol alemán para empezar a reencontrarse con su nivel en España.

“Lo estaba deseando mucho. La verdad que fueron meses difíciles en Alemania, la pasé muy mal. Y hoy estoy acá contento, tratando de agarrar mi versión con la que fui vendido al Manchester City. La verdad que estoy muy contento. Feliz”, manifestó otra vez a la transmisión oficial de DAZN.

Los números de Echeverri en Girona

Desde su llegada a Girona a inicios de año, cedido por Manchester City tras romper el acuerdo con Bayer Leverkusen, Claudio Echeverri disputó cuatro partidos oficiales por LaLiga, ingresando siempre desde el banco de suplentes y contabilizando un total de 110 minutos de juego, sin haber podido aportar goles ni asistencias todavía.

