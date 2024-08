La salida de Marcos Acuña desde Sevilla no será la única en este cierre del mercado de pases, ya que el conjunto andaluz está buscando desprenderse de varios futbolistas. El entrenador Xavi García Pimienta no tiene en cuenta a Gonzalo Montiel, ex lateral de River, pese a que lo convocó para lo que fue el empate ante UD Las Palmas, pero no le dio rodaje en el debut de LaLiga.

Si bien hubo sondeos por parte de Bologna y Nottingham Forest, que busca repatriarlo tras lo que fue el fin de la cesión que tuvo en la última temporada, durante las últimas horas se conoció que hay un nuevo equipo interesado en llevárselo: PSV Eindhoven, de la Eridivisie.

El elenco neerlandés, según reporta Marca, quieren llevárselo a préstamo, pero en Sevilla prefieren venderlo. Pese a ello, no descartan cederlo con una obligación de compra para que, una vez finalizada la temporada 2024-2025 pueda desprenderse definitivamente de la ficha del oriundo de González Catán.

La misma fuente reportó que “de donde no se mueven los sevillistas es del salario que debe abonar PSV Eindhoven, siendo todo lo que tiene acordado con Sevilla. El problema, nuevamente, es que la amortización correría por cuenta del club andaluz”. Como los españoles no recibieron propuestas por una venta, la cual permitiría una reducción de la masa salarial, están analizando seriamente la salida a préstamo. En las próximas horas podría haber mayores detalles.

Gonzalo Montiel es buscado por PSV Eindhoven.

Los números que dejó Montiel en Nottingham Forest

Aunque apenas finalizó la temporada en Nottingham Forest no parecían estar convencidos de la conveniencia de apostar a la continuidad de Gonzalo Montiel, un análisis más profundo parece haber propiciado un cambio de parecer al respecto. En total fueron 20 los encuentros en los que el argentino defendió la camiseta del club, aportando 3 asistencias.

¿Cuánto vale la ficha de Montiel?

Gonzalo Montiel integra la lista de jugadores prescindibles, y según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, el jugador tiene actualmente un jugador de 10 millones de euros, aunque se desconoce cuál será el monto de la oferta que prepara Nottingham Forest, otro de los interesados junto a Bologna.