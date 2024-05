Consumada la victoria en un terreno que históricamente le fue hostil y que dejó a Manchester City acariciando el título de Premier League, Josep Guardiola fue a reconocer uno por uno a los jugadores del Tottenham y mantuvo un especial encuentro con Cristian Romero, con quien mostró tener una complicidad diferente al resto.

El entrenador que ganó el Mundial de Clubes con tres equipos diferentes se acercó al campeón del mundo con la Selección Argentina y le dijo unas palabras, mientras dio tres golpes de puño, amistosos, sobre el pecho de Cuti, que reaccionó con una sonrisa.

Más allá de no haberse revelado cuáles fueron las palabras del entrenador, los fanáticos no tardaron en especular con la posibilidad de que lo haya invitado a formar parte de Manchester City en el futuro. “Sacalo de ahí y llevalo al City, Pep”, escribió un usuario en X. “Tottenham ya le quedó chico”, acotó otro. “Ni te atrevas, Pep. Él no irá a ninguna parte”, advirtió un hincha de los Spurs.

A mediados de 2022, Tottenham firmó con Cristian Romero un contrato de largo plazo que se extiende hasta mediados de 2027, luego de hacer efectivo el uso de la opción de compra que se había fijado en el contrato de cesión desde Atalanta, equipo de la Serie A. El argentino se volvió en un referente, no solo de la defensa sino en el equipo, y es uno de los favoritos de los hinchas.

Romero dejó a Ederson fuera del partido

Otra lectura del diálogo que Pep Guardiola mantuvo con Cristian Romero es la posibilidad de que le haya reclamado de manera amistosa que dejó a Ederson, arquero del City, fuera de partido. En el complemento, Cuti fue a buscar una pelota en el área rival y terminó impactando su pierna sobre el rostro del brasileño, que quedó tendido sobre el césped.

Tras recibir la asistencia médica y mostrarse de todos modos algo aturdido por el impacto, el español decidió dar ingreso a Stefan Ortega para reemplazarlo, decisión que no cayó del todo bien a Ederson, pues fue visible su fastidio a través de las cámaras de la transmisión.

“Ederson Moraes tenía una patada en el ojo, está hinchado, no puede ver bien…El médico vino a verme y me dijo que no podía ver bien y que tenía que ser reemplazado…Ederson no sufrió una conmoción cerebral, tenía un problema en el ojo”, explicó Guardiola finalizado el encuentro.