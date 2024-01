La victoria de Lionel Messi en los premios The Best puede suponer alegrías en Real Madrid. Desde España se hacen eco de lo ocurrido en la gala por Londres y donde el argentino venció a Erling Haaland en un desempate lleno de ruido a 48 puntos. El futuro del noruego, marcado por diversas cláusulas en su contrato, empieza a mirar lejos de Manchester City y rumbo a clubes que lleven su imagen al siguiente nivel. Deporte e impacto mediático de la mano.

Se vivieron una oleada de reacciones de su entorno ante el anuncio de Thierry Henry. The Best iba para Messi en una gala sin ninguno de los protagonistas presentes y donde la histórica temporada del Androide caía frente al jugador del Inter Miami. Diario AS por Madrid desvela las charlas del entorno del noruego en una ciudad de Londres donde siempre se han dado contactos con la casa blanca: “Ir a un club como Real Madrid para ganar foco y terreno en los premios”.

El debate desvelado por AS afirma que por el entorno del noruego creen que en un club como el español no hubiera siquiera habido debate en The Best. Más allá de las consideraciones personales de cada uno en cuanto al premio ganado por Messi, desde el medio indican que la victoria de La Pulga siembra la duda entre todos los actores que componen el equipo de trabajo de Haaland. Se busca lograr que el reconocimiento global a Erling vaya de la mano del rendimiento individual que ha mostrado en los últimos 12 meses.

“Va a ser complicado volver a hacer una temporada como la que hizo Erling, con el equipo ganando todo y estableciendo él todos los récords. Toda la suerte del mundo para quien trate de batir ese récord…No recibir recompensa? Así es como es”, reflexiones de Alfie Haaland en voz de AS sobre la cuestión. No es solo una realidad deportiva sino también mediática y de promover la marca de un jugador debajo de su competidores en este sentido.

¿Se puede ver a Haaland en Real Madrid? No es una operación sencilla, pero hay varios ítems a tener en cuenta. AS o El Chiringuito hablan de un entorno que tiene contactos con la casa blanca cada semana. También como su agente Rafaela Pimienta ha incluso sido invitada al palco del Bernabéu en duelos de Champions. A esto hay que sumarle la cláusula que se activa en verano (entre 100 y 200 millones de euros para equipos por fuera de la Premier League) y los elogios de su representante al club merengue. Bolavip ha sido testigo de como la presencia de Pimienta en el estadio de la capital española estuvo acompañada de la del director de ojeadores del Real Madrid Juni Calafat. Lo que ocurra con Kylian Mbappé, también importante.

Kroos tendrá oferta

Otras noticias llegan pensando en verano. CADENA SER habla de un Toni Kroos que recibirá ofertas para renovar su contrato por otros 12 meses. El volante es un caso singular donde los haya. Siempre ha dejado en claro que cuando pierda el hambre o el gen competitivo dirá adiós a la actividad. Su futuro pasa únicamente por esto.

¿Se termina la era Modric?

Más novedades entrega CADENA SER. Afirman que Real Madrid esperaba ofertas de Arabia por el croata. No es claro el deseo por renovarle y ahora mismo su futuro no está definido. Riad le quiere y por la casa blanca no pondrán problemas a un hipotético adiós. Se dice en dicha cadena radial que Luka pretende una última renovación por dos años.