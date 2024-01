El tema más caliente en el mundo de la Premier League a lo largo de estas últimas dos semanas ha sido el destape de la doble vida amorosa que llevaba Kyle Walker. El capitán del Manchester City tenía dos mujeres -estaba casado con una de ellas-, cinco hijos y a la espera de un sexto. Y, como no podía ser de otra manera, los periodistas locales le preguntaron su parecer a Pep Guardiola.

El entrenador de los Citizens suele ser una persona que no se mete en la vida privada de sus propios jugadores, y eso mismo fue lo que declaró frente a los medios en la conferencia de prensa que brindó este viernes, previo al partido frente a Burnley por la Premier League: “No voy a hablar de eso, en absoluto”, afirmó.

No obstante, Guardiola prosiguió destacando que “lo apoyo a él y a Annie, y no hablo una palabra sobre problemas personales de mis jugadores”. Aún así, la prensa siguió instigando y le preguntaron a Pep si Walker seguirá como capitán del primer equipo: “Absolutamente”, fue su respuesta. “Es una decisión del equipo, no mía”, aclaró.

Walker llevó la cinta en el partido de FA Cup que el Manchester City disputó el pasado viernes en el Tottenham Hotspur Stadium. Y, al menos en lo futbolístico, su rendimiento no se ha visto afectado por los problemas de su vida personal.

Guardiola no estaba al tanto de la situación

Kyle Walker habló en las últimas horas sobre todo lo que se dio a conocer de su vida personal, y se apresuró en destacar que el entrenador del Manchester City estaba en total desconocimiento de la situación.

“Él [Guardiola] no sabía lo que estaba sucediendo. No quise decirse porque no quería que pensase que no estaba mentalmente allí. Tan sólo puedo agradecerle por la comprensión y la confianza que me ha mostrado en estos cuatro años”, declaró el defensor inglés.

Y en cuanto a su capitanía, tal y como explica Guardiola, no es un tema en que él tenga ingerencia. En el Manchester City el capitán lo votan los propios futbolistas, y tras la salida de Ilkay Gundoganen julio, para sumarse al Barcelona, el plantel votó a Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Bernardo Silva y Rodri como capitanes.

Walker, con mil problemas personales, pero en un nivel superlativo dentro del campo

Kyle Walker reconoció estar viviendo sólo en un apartamento alquilado, y que su matrimonio ya está más allá del punto de reconciliación. Sin embargo, su rendimiento dentro del campo de juego es otra historia.

El 81 veces internacional con Inglaterra es el tercer jugador con más presencias en la temporada, con 29 partidos disputados en estos seis meses, a sus 33 años. Tan sólo lo superan Phil Foden y Julián Álvarez, ambos de 25 años, con 32 y 31 apariciones, respectivamente.

Durante la última campaña, además, ayudó al Manchester City a conquistar el trébol (Champions League, Premier League y FA Cup), algo que no se conseguía en Inglaterra desde hace más de dos décadas.