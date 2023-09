Después de haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina, la carrera del Papu Gómez se vino a pique. Quedó desafectado del elenco comandado por Lionel Scaloni, rescindió en Sevilla y su carrera quedó en veremos. Pese a ello, aparecieron propuestas de Inter de Milán y Monza.

En el Viejo Continente, en más de una ocasión, relacionaron al ex futbolista de Atalanta con un posible arribo al equipo de la región de Lombardía. Sin embargo, también lo había buscado Damac FC, pero rechazó la propuesta y hasta puso en duda su continuidad en el fútbol profesional.

A pesar de que en las últimas horas desde La Gazzetta dello Sport manifestaron que el Nerarzzurri avanzarían por Gómez tras la lesión que sufrió Marko Arnautović, quien se refirió a esta posibilidad fue Giuseppe Marotta, el CEO de Inter de Milán.

Por medio de una consulta que le hizo el periodista Fabrizio Romano, quien se dedica exclusivamente al mercado de pases, Marotta fue muy claro: “No ficharemos a ningún jugador agente libre para sustituir a Arnautović. Ninguna posibilidad” , esbozó el empresario.

A raíz de esta situación, Monza quedaría como el único equipo en carrera por llevarse al Papu Gómez, quien deberá definir si continuará ligado al fútbol profesional o si directamente colgará los botines después de seis meses donde su continuidad en Sevilla fue realmente escasa.

¿Se retiró el Papu Gómez?

Sin equipo, el propio jugador confesó que tiene en mente abandonar la actividad deportiva. Sin embargo, no pierde la esperanza de poder encontrar un destino que lo motive a seguir viviendo de lo que ama.

“Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero terminar amargado”, sentenció el ex Atalanta durante una entrevista con el periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. ¿Podrá resolver su situación deportiva en el corto plazo?

¿Cuántos partidos jugó Papu Gómez en Sevilla?

Desde su llegada al equipo español, el Papu Gómez disputó un total de 90 partidos, en los que anotó 10 goles.

Las ofertas que tuvo el Papu Gómez

Todavía no hubo novedades sobre el que podría ser el próximo destino de Alejandro Gómez. Sí se sabe desde hace tiempo que contaba con ofertas del fútbol de Arabia Saudita y también de la MLS.