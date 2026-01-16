Inter de Milán propone un trueque al Atlético de Madrid por Nico González

Nicolás González, quien a causa de una lesión muscular no pudo jugar para Atlético de Madrid la Supercopa de España ante Real Madrid y todavía tiene por delante al menos una semana de recuperación, se convirtió en objetivo de Inter de Milán según reportó este viernes el Corriere della Sera.

Fichado por el club Colchonero en septiembre del año pasado, después de perder terreno en Juventus, el futbolista que salvó un imprevisto disputará el Mundial de 2026 con la Selección Argentina tendrá la oportunidad de regresar a la Serie A y su futuro podría decidirse no es el corriente mercado de transferencias sino a mediados de año.

En Inter tienen intenciones de sumarlo como refuerzo para la temporada 2026/2027 y decidieron iniciar de manera anticipada las gestiones, haciéndole saber desde ya al Atlético de Madrid que están dispuestos a ofrecer una suerte de trueque por Davide Frattesi, mediocampista de 26 años e internacional con la Selección de Italia desde 2022 que es del gusto de Simeone.

Si bien el equipo que conduce Cristian Chivu hubiese querido sumar a Nico González en este inicio de año, por considerarlo un futbolista versátil que puede adaptarse a diferentes esquemas y aportar soluciones que hoy escasean en el plantel, el impedimento es que en la presente temporada ya defendió la camiseta de dos clubes diferentes, no pudiendo ser inscripto por un tercero.

Nico González no pudo participar de ninguno de los tres partidos que disputó Atlético de Madrid en 2026. (Getty)

En la actualidad, el argentino tiene una cotización ligeramente inferior a la de Frattesi según la última actualización de Transfermarkt, pues está valuado en 24 millones de euros cuando el mediocampista italiano tiene un valor de mercado de 28 millones.

La temporada marcará el deseo de Nico González

Una vez recuperado de su lesión muscular, será la cantidad de protagonismo que le ceda Diego Simeone en lo que queda de la temporada con Atlético de Madrid lo que pueda marcar el pulso de la decisión que Nicolás González deberá tomar muy probablemente durante o después de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Argentina.

Sus números como Colchonero

En la presente temporada con Atlético de Madrid, Nicolás González lleva disputados un total de 21 partidos oficiales, siendo titular en 16 de ellos y habiendo aportado nada más que un gol, precisamente en su estreno en LaLiga ante Villarreal. El jugador todavía no pudo estrenarse en este 2026, ya que a causa de su lesión muscular se perdió los duelos ante Real Sociedad por LaLiga, Real Madrid por la Supercopa de España y Deportivo La Coruña por Copa del Rey.

