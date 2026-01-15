Es tendencia:
El conflicto del entorno de Thiago Almada con el Atlético de Madrid

El representante del futbolista se encuentra en Madrid con la intención de acelerar su salida del Atleti.

Por Germán Carrara

El representante de Thiago Almada está presionando a la dirigencia del Atlético de Madrid para que el jugador sea transferido al Benfica.
El Atlético de Madrid decidió posicionar a Thiago Almada como transferible, debido a que en los primeros 6 meses de la temporada 2025/2026 apenas tuvo participación en el esquema de Diego Simeone. Si bien llegó como una pieza que se presumía que podía ser trascendental, de momento solo acumula 619 entre LaLiga, Supercopa de España, Copa del Rey y UEFA Champions League.

Sin embargo, eso no significa que lo vaya a regalar. De por sí, las autoridades del club colchonero están abiertas a una cesión o a una compra con la que puedan recuperar los 20 millones que invirtieron hace solo unos meses cuando se sentaron a negociar con Eagle Football Holdings, entidad propietaria del Lyon y del Botafogo, entre otros clubes.

Por eso, los sondeos que tuvo el Atlético de Madrid hasta el momento, dentro del mercado de pases del invierno europeo, fueron desechados, puesto que no llegan a colmar sus pretensiones económicas. Además, en el peor de los casos entienden que el futbolista se quedará por el resto de la temporada en busca de recuperar el nivel que perdió en sus primeras semanas con la camiseta rojiblanca.

No obstante, este tire y afloje ya está generando cierto conflicto. Porque resulta que el representante de Thiago Almada, Agustín Jiménez (que también es el manager de Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Matías Zaracho), se presentó recientemente en las instalaciones del Atlético de Madrid para intentar destrabar la situación y llevarse al jugador.

La intención, en principio, sería quedarse en la Península Ibérica para trasladarlo al Benfica. Pero lo ofrecido no convence al Atleti, que ve en el empresario una intención apresurada por querer quitarles a Thiago Almada, quien, conforme al periodista Ruben Uria, expresó puertas adentro del Estadio Metropolitano que su intención es permanecer en la capital española.

Los números de Thiago Almada en el Atlético de Madrid

De momento, Thiago Almada solo acumula 2 goles y una asistencia en lo que va de la temporada 2025/2026 del Atlético de Madrid. En total suma 17 presencias entre todas las competencias, con las cuales apenas cosechó 619 minutos (un equivalente a poco menos de 7 partidos enteros).

Por eso, la idea de su entorno de cambiar de aires para que eleve su protagonismo y no pierda, sobre todo, su lugar en la Selección Argentina a tan pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En síntesis

Thiago Almada registra 2 goles y 1 asistencia en 619 minutos disputados este semestre.

Atlético de Madrid busca recuperar los 20 millones invertidos en su fichaje reciente.

Su agente Agustín Jiménez negocia el traslado del jugador al Benfica de Portugal.

Germán Carrara

