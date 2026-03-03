El futuro de Nico Paz hacia el Real Madrid se desviaría

Está todo dado para que Nicolás Paz deje al Como 1907 en el próximo mercado de pases del verano europeo. Su colaboración de 10 goles y 6 asistencias para que el conjunto de Cesc Fábregas pelee por un puesto en la Champions League de la próxima temporada, lo expone como una opción tentadora para los clubes más poderosos del Viejo Continente.

Principalmente para el Real Madrid, que lo transfirió al conjunto italiano, luego de sumar un puñado de partidos en la primera división, con una cláusula de prioridad de recompra que ya tiene un monto prestablecido de 9 millones de euros. Es decir, un precio sumamente accesible (para los números que se manejan en Europa) por un jugador que, según transfermarkt, ya está valuado en más de 65 millones.

Por lo que está más que claro que la Casa Blanca no dejará pasar la oportunidad. Ya sea para incluirlo en el plantel (el cual todo indica que cambiará una vez más de entrenador, porque Álvaro Arbeloa ya suma 4 derrotas en 12 partidos, incluida la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete) o para comprarlo por 9 y venderlo por un costo 6 o 7 veces mayor.

Esto último es con lo que especula el Inter de Milán, de acuerdo a varios medios italianos. Desde el Nerazzurro buscan convencer, primero, a Nico Paz, con la posibilidad de jugar en el que hoy es el mejor equipo del país, junto con Lautaro Martínez (compañero suyo en la Selección Argentina) y en una liga en la que ya conoce y demostró que rindió.

En ese sentido, la dirigencia del club milanés tendría intenciones de negociar con sus pares del Real Madrid (el Como 1907 quedará fuera de todo tipo de negociación una vez se ejecute la cláusula), en medio de la Copa del Mundo. Lo cierto es que ya sea de blanco o de negro y azul, Nico Paz está a semanas de pegar el gran salto de su carrera.

Como 1907 con chances reales de clasificar a la Champions League

Jugadas 27 fechas de la Serie A, el Como 1907 suma 48 puntos, producto de 13 victorias, 9 empates y 5 derrotas. Estas cifras le sirven a los de Cesc Fábregas para ubicarse en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la liga italiana, por lo que de momento se está quedando con el cupo para la Europa League de la próxima temporada.

No obstante, se encuentra a tan solo tres puntos del cuarto escalón (ocupado de momento por la Roma), el último lugar que ofrece pasajes para la Champions League. Con lo cual, acceder a la máxima competencia a nivel clubes del continente es algo por lo que puede pelear en las 11 fechas que restan.

Por otro lado, vale mencionar que el Como también participa de la Semifinales de la Copa Italia. Este martes se enfrentará al Inter de Milán en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y la vuelta será el 22 de abril en el Estadio Giuseppe Meazza. Si supera a los de Cristian Chivu se verá las caras con Lazio o Atalanta en mayo en el Estadio Olímpico de Roma.