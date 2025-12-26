Juega en la segunda de Inglaterra, estará en el Mundial 2026 y piden 200 millones por su pase

Las más grandes figuras del mundo fútbol se presentarán en el Mundial 2026 para buscar la gloria eterna de levantar la Copa del Mundo. Jugadores como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Erling Haaland, los tres futbolistas más valiosos del mundo, todos valorados en 200 millones de euros según Transfermarkt. Pero también habrá otro jugador al cual desde su club de segunda división valoran en esa cifra, que dirá presente en el torneo, y además será local.

Estados Unidos será uno de los países anfitriones del Mundial 2026 y Haji Wright es su delantero estrella. Actualmente es el nueve del Coventry City, un equipo que se hizo popular por llegar a semifinales de la FA Cup en 2024 tras estar a punto de la desafiliación, donde cayó en penales vs. Manchester United.

El Coventry marcha líder absoluto de la segunda división inglesa, quiere volver a la Premier League por primera vez desde 2001, y Haji Wright es fundamental en el plan del entrenador Frank Lampard, por lo que ante el interés recibido por Wright, respondieron de forma tajante y pidieron 200 millones de libras por el delantero de 27 años.

Desde Inglaterra aseguran que Coventry pide 200 millones de libras por Wright. (Getty)

Así lo afirmó el periodista Jason Burt en el prestigioso medio británico The Thelegraph, que destacó en su columna el interés del West Ham United por el centrodelantero norteamericano, que lleva 14 goles en el año y 8 en la presente temporada con el conjunto de la segunda división.

Obviamente, y de ser cierta esa cifra, se trata de una respuesta irrisoria, con énfasis en desestimar por completo el interés de los Hammers y de cualquier otro equipo por desarmar el tridente ofensivo que tiene el Coventry actualmente con Wright, Ellis Simms y Brandon Thomas-Asante.

Publicidad

Publicidad

Haji Wright, el nueve de Estados Unidos para el Mundial 2026

Mauricio Pochettino tiene en Haji Wright a su centrodelantero titular para el Mundial 2026, a pesar de que este apenas haya convertido tres goles con la camiseta del seleccionado en todo el 2025 (doblete en un amistoso vs Australia en octubre y uno en la Copa Oro vs. Trinidad y Tobago).

Tras recuperarse de su lesión, Haji Wright volvió a la tituaridad en Estados Unidos. (Getty)

Su rival por el puesto parece estar entre Folarin Balogun y Ricardo Pepi, aunque el entrenador argentino ya ha optado por una formación con doble nueve en más de una ocasión, siempre con Haji Wright como una de sus opciones principales, especialmente en estas últimas dos Fechas FIFA, en las que volvió tras una lesión en el tendón de aquiles.

Publicidad

Publicidad

En síntesis