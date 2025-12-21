Es tendencia:
El dardo de Diego Simeone a Real Madrid y Barcelona para cerrar el 2025: ”Cada vez me convenzo más”

El Cholo habló de "situaciones" que no le permiten que al Atleti le alcance con llegar al 100 por ciento de su nivel.

Por Germán Carrara

Diego Simeone dijo que al Atlético de Madrid, para competir con Real Madrid y Barcelona, debe rendir al 120 por ciento por distintas situaciones.
El Atlético de Madrid es el único equipo de España, en la actualidad, que realmente puede ponerle un poco de suspenso a la pelea por el título de LaLiga, la cual, en 21 de sus últimas 25 ediciones, se las repartieron entre Real Madrid (9) y Barcelona (12). No obstante, en las últimas cuatro temporadas le costó llegar con chances hasta el final de calendario.

Y en eso hizo énfasis Diego Simeone, este domingo 21 de diciembre, en la conferencia de prensa posterior al encuentro que sus dirigidos le ganaron 3 a 0 al Girona en el Estadio Municipal de Montilivi por la fecha 17, en donde dio a entender que no siempre se quedan en la orilla por cuestiones propias.

”La temporada pasada competimos muy bien en Champions. En LaLiga nos faltó esa cuota de contundencia y convicción. Para donde queremos llegar no alcanza rendir al 100 por ciento. Cada vez que veo los partidos del Real Madrid y el Barcelona me convenzo más de que el 100 no alcanza por diferentes situaciones. Tenemos que dar el 110 o el 120”, comentó el Cholo, en una reflexión respecto al balance del 2025 para el Atlético de Madrid.

Por otro lado, ya como parte de la evaluación de la primera parte de la temporada, destacó el crecimiento en cuanto al juego y la mejora en los resultados: ”Lo que hay que destacar es que hemos evolucionado. Fuimos de menos a más. Esperemos seguir en ese nivel, aunque no es fácil porque los rivales son muy competitivos”.

Asimismo, rememoró el inicio irregular en el certamen de la primera división del fútbol español: ”El equipo salió de un lugar difícil, donde todos no veíamos lo que queríamos ver. El trabajo, la fe, la convicción y la seguridad nos dio la tranquilidad de seguir por un camino”.

Y cerró: ”Siempre tenemos margen de mejorar. Hay que seguir ajustando situaciones que el equipo va necesitando y pidiendo”

Balance de la primera parte de la temporada del Atlético de Madrid

Alarma en Atlético de Madrid y la Selección Argentina con Nico González

Atlético de Madrid se reforzaría en un puesto clave para encarar el resto de la LaLiga y Champions League

El Atlético de Madrid acaba el primer tramo de la temporada 2025/2026 en el tercer puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 37 puntos, producto de 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En tanto que en la clasificación de la Champions League finaliza el 2025 en el octavo puesto con 12 unidades, colocación que, de momento, le permite acceder directamente a los Octavos de Final.

En síntesis

El entrenador Diego Simeone afirmó que al equipo no le alcanza con rendir al 100%.

El Atlético de Madrid derrotó 3 a 0 al Girona este domingo 21 de diciembre.

La victoria del conjunto colchonero correspondió a la fecha 17 de la liga española.

Germán Carrara

german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

