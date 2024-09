Randal Kolo Muani estuvo en los planes de Atlético de Madrid durante el último periodo de transferencias y pudo haber sido compañero de ataque de Julián Álvarez, uno de los varios fichajes que convirtió al equipo que conduce Diego Simeone en el Rey del Mercado según la prensa española.

Sin embargo, del propio delantero francés, protagonista de la final del último Mundial disputado en Qatar, se negó a la posibilidad de compartir equipo con quienes fueron sus rivales con la Selección Argentina en aquella definición: Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, además del exdelantero de Manchester City.

“¿El Atlético de Madrid? No lo escuché. No llegó a mis oídos. En mi círculo no encajaba. Soñaba con jugar en el PSG”, expresó Kolo Muani en una entrevista concedida a Telefoot. Y explicó: “Acabo de llegar, aún no me he probado. Depende de mí seguir trabajando, responder cuando el entrenador me llame como lo hago en la selección francesa. Creo que todo estará bien”.

Kolo Muani apuesta a consolidarse en PSG.

El delantero que hizo su estreno absoluto con Francia solo unos meses antes de disputar el Mundial de Qatar, en el que sufrió la icónica atajada de Emiliano Martínez que le negó a los galos su segundo título consecutivo, llegó a París para la pasada temporada procedente de Eintracht Frankfurt y desea que el corriente curso sea el de la consolidación en un equipo en el que dijo siempre haber soñado jugar.

En la 2023/2024, su producción quedó lejos de los 95 millones de euros que en PSG invirtieron por él, aunque sus números hayan sido dignos: 12 goles y 6 asistencias en un total de 44 partidos oficiales. En lo que se lleva disputado de la 2024/2025, Kolo Muani inició los cuatro partidos de Ligue 1 entre los suplentes, pero se las ingenió para ya haber aportado 2 goles al equipo.

PSG y Atlético Madrid preparan su debut en Champions

Tanto PSG como Atlético Madrid harán su debut en la renovada UEFA Champions League esta semana. El equipo de Kolo Muani recibirá este miércoles al Girona en el Parque de los Príncipes; mientras los Colchoneros, que intentaron su fichaje durante el último mercado de fichajes, lo hará el jueves recibiendo al Leipzig en el Estadio Metropolitano.