El ex delantero argentino, que pasó por el Aleti, se refirió a la llegada de la Araña como nuevo refuerzo.

Tras permanecer dos temporadas en el Manchester City, Julián Álvarez cambiará de aires, debido a que se convertirá en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de España, que compró su pase por una cifra cercana a los 90 millones de euros, y le firmará un contrato a largo plazo, con finalización en junio del 2029.

Referido a esta transferencia, un histórico tanto del club inglés como del club español, como lo es Sergio ‘Kun’ Agüero, habló en la transmisión de Star + en medio del duelo entre el City y el United por la final de la Community Shield, y allí, en siete palabras definió qué opina al respecto.

“Es un jugador ideal para el Cholo”, afirmó el ex futbolista argentino referido a la llegada de la Araña al Aleti para esta temporada. Además, agregó sobre la competencia que tendrá el ex River por un lugar en el equipo titular: “En el Atlético de Madrid disputará todos los partidos por su forma de jugar y porque no está compitiendo con Haaland”, explicó.

“El año pasado jugó mucho porque Haaland se lesionó, pero este año si no se lesiona, seguiría siendo el segundo delantero”, sumó respecto al rol que ocupó Álvarez en la última temporada con el Manchester City, en la que fue titular en gran parte de los partidos, pero tras la recuperación del delantero noruego, perdió su lugar.

Julián Álvarez deja al Manchester City para sumarse a Atlético de Madrid.

Siguiendo con su opinión, el Kun también habló sobre la reacción de los hinchas del Aleti por la llegada del delantero, ya que la misma se viralizó en las redes sociales tras un posteo de Griezmann: “Julián para el Atlético se va a sentir el nueve titular, el club y el Cholo lo quieren y yo creo que los hinchas están muy felices de su llegada”.

Por otro lado, también se refirió a la decisión de Pep Guardiola de darle vía libre para que pueda negociar con otro equipo, debido a que el entrenador del elenco ciudadano lo tenía en consideración a la Araña: “Pep habrá entendido su situación, pero él no quería dejarlo salir”.

Los dichos de Pep Guardiola en conferencia de prensa sobre la salida de Julián Álvarez

“No conozco la razón. Me dijo que quiere un nuevo desafío, siente que es lo que necesita hacer. La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling (Haaland), pero lo entiendo”, comentó el entrenador del Manchester City en diálogo con los medios en conferencia de prensa.

Y agregó: “En ciertos momentos no jugó. Al final el club tiene la decisión final, pero yo digo que los contratos se pueden romper. Si no estás contento, ¿por qué deberías estar aquí? Tenía que terminar, así que está bien. Ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo”.

El problema que genera en Atlético de Madrid la compra de Julián Álvarez

En este mercado de pases, la dirigencia del elenco español invirtió una gran cantidad de dinero para los refuerzos que fueron solicitados por Simeone, y en este contexto, se quedó sin presupuesto para fichar más jugadores, por lo que si desea seguir reforzándose, primero tendrá que vender a algún futbolista del plantel.