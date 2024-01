El delantero Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del planeta y por eso sus rivales lo estudian para contrarrestar sus habilidades. Es así que el francés necesita mejorar e innovar año a año para seguir en la élite y fue en este sentido que bajo las órdenes de Mauricio Pochettino en PSG ideó una técnica infalible para marcar goles.

El artillero de 25 años contó esta semana en diálogo con el canal de Amazon de Francia cómo fue que charló con el cuerpo técnico del argentino para iniciar un trabajo de definición que rápidamente dio resultados. “Estábamos analizando el hecho de que había hecho tantos tiros al segundo palo que los defensores y el arquero a menudo ya estaban colocados allí”, contó.

Entonces, junto con Pochettino, comenzaron a hacer un trabajo para engañar a sus rivales a la hora de definir: “Empezamos a trabajar en esto con muñecos vacíos, con arcos y bloques. Yo tenía que patear entre los bloques, sin arquero, sin nadie, y empezamos a patear así. Después le agregamos un defensor, lo comencé a hacer de a poco. Primero en los entrenamientos, luego en los partidos”.

Cuando tomó confianza y afianzó esa técnica la llevó a cabo al punto tal que en varios goles los arqueros rivales se inclinaron al segundo palo y quedaron en ridículo al ver que Mbappé dirigió la pelota al primero. Todo producto del trabajo y el ejercicio. “Tener varias opciones para un atacante es esencial porque no siempre puedes pensar. Y el instinto viene con el trabajo. Cuando quieres marcar tantos goles, tienes que tener varias opciones en el arco”.

Ahora, gracias a ese trabajo, Mbappé se ha vuelto impredecible para los arqueros rivales, quienes no logran predecir hacia que lado saldrá el tiro.

En esa misma entrevista, el delantero francés reconoció que extraña ser compañero de Messi: “Siempre echas de menos jugar con él. Cuando te gusta comerte los espacios, te puedes permitir el lujo de estar seguro de tener el balón con él”. Cabe mencionar que en dos temporadas en el PSG, Leo dio 34 asistencias en 75 partidos antes de emigrar al Inter Miami.

El día que Maradona le recomendó esa definición a Harry Kane

Justamente, esta técnica de inclinar el cuerpo al segundo palo, pero definir al primero, hizo recordar a lo que Diego Maradona le sugirió a Harry Kane cuando visitó al Tottenham en 2017. Fue exactamente eso lo que el astro argentino le recomendó al por entonces artillero del cuadro londinense, quien solía rematar siempre al segundo palo.

“Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando en el vestuario y Mauricio (Pochettino) me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”, recordó Kane el año pasado en diálogo con ESPN.