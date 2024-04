Enzo Fernández se encuentra atravesando su primera temporada completa en Chelsea, ya que el argentino que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 llegó al equipo londinense a mediados de la campaña pasada. De la mano de Mauricio Pochettino, los Blues llevan un año futbolístico irregular.

Sin haber competido en campeonatos internacionales, y con un plantel joven en plena reconstrucción, Chelsea aparece en mitad de tabla de la Premier League actual a falta de 7 fechas para la culminación del certamen. Por la distancia que el resto de los equipos tienen contra el conjunto capitalino, la aspiración máxima de esta temporada es clasificar a Europa League o, en su defecto, ganar la FA Cup, en la que se encuentran en semifinales.

Enzo, dentro de esta temporada de Chelsea, es una de sus máximas figuras. En 38 partidos disputados, Fernández lleva 7 goles y 3 asistencias, y se convirtió en uno de los líderes futbolísticos de la institución azul. Sin embargo, el surgido en River Plate considera que aún puede dar más de él mismo, y por eso soltó una contundente advertencia puertas adentro del equipo de Pochettino y que puede despertar alertas en toda la Premier.

En diálogo con el canal oficial de Chelsea, Enzo señaló: “Estoy tratando de llegar a la mejor versión de mí, la que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como el Enzo que estaba jugando en el Mundial. Me siento bien, cada día mejor, pero todavía no siento que esté al 100 por ciento. Todavía me estoy adaptando y todavía no me siento del todo yo mismo. Estoy intentando llegar ahí lo más rápido posible y trabajando duro todos los días para lograrlo“.

Así, el argentino reveló que pretende seguir creciendo y buscando su mejor versión en Chelsea, avisando al resto de los clubes que lo enfrentaron que no vieron su plenitud futbolística. “Tal vez personalmente todavía no estoy al 100 por ciento y no siento que haya demostrado mi potencial, pero más allá de eso, me encanta estar en un club tan grande como el Chelsea, disfrutar de la Premier League cada fin de semana con fanáticos que son tan apasionado. Me encanta estar acá“, cerró al respecto.

Enzo Fernández habló sobre el presente de Chelsea

Sobre la irregular temporada que atraviesa el club de Londres, Enzo destacó que el plantel y el cuerpo técnico se encuentran en mancomunión y que buscan crecer todos a la par. “Estamos unidos como grupo, yendo en la misma dirección e intentando aprender. Somos un grupo joven, un equipo nuevo, por lo que siempre era difícil encontrar consistencia en esta primera temporada. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, cada uno de nosotros“.

Por último acerca de la corriente campaña, Fernández se mostró confiado con poder ganar la FA Cup este año: “Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada. Estamos en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City. Creemos en este grupo y en el cuerpo técnico y en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido“.

El elogio de Enzo Fernández a la Premier League

Además de hablar de él mismo y de Chelsea, Enzo también se mostró feliz de ser parte de la liga inglesa, la que para él es la mejor del mundo. “Es muy dinámica al tener tantos jugadores de calidad. Creo que es la mejor. Siempre vi la Premier League por televisión. La intensidad, el ambiente, la hacen diferente. Y ahora que lo estoy experimentando, es increíble. Los primeros seis meses fueron difíciles para mí. Me costó adaptarme pero ahora me siento mucho más preparado que al principio. Pero lo estoy disfrutando mucho“.