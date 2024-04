La Premier League ha impuesto diversas sanciones durante esta temporada vinculadas a las irregularidades financieras con los fichajes. A principios de la campaña, el comité de la liga inglesa realizó la quita de 10 puntos al Everton, condenándolo prácticamente a pelear por el descenso. Y si bien el conjunto de Liverpool apeló, solamente se le redujeron 4 puntos en la sanción.

Luego, en mitad de temporada, Nottingham Forest también recibió la resta de 4 unidades por registrar pérdidas superiores a las permitidas por la Premier, quedando también complicado con la zona de descenso. Tras estas dos sanciones realizadas por el ente regulador de la propia liga, otros clubes temen por posibles represalias ante finanzas irregulares. Entre ellos se encuentran Manchester City y Chelsea.

Los londinenses, encabezados dirigencialmente por el estadounidense Todd Boehly, ha gastado cifras cercanas a los 1.000 millones de euros en las últimas tres temporadas y registró pérdidas cercanas a los 500 millones en ese lapso de tiempo. La liga permite un registro negativo de €105.000.000 en un periodo de tres años, por lo que la situación negativa de Chelsea parece crítica.

A pesar de tener justificación relacionada a la compra del club de parte de Boehly, la cual se vio acompañada de una fuerte inversión propia, los registros negativos pueden llevarlo a recibir una sanción en el corto-mediano plazo. Incluso, el conjunto blue está siendo investigado por haber violado leyes establecidas en el Fair Play Financiero y se le podrían restar hasta 30 puntos en un futuro.

Para evitar este tipo de durísimas sanciones, en Chelsea no descartan realizar fuertes salidas en el próximo mercado de pases. Según informó el periodista Ekrem Konur en sus redes sociales, “es posible tengan que vender algunos de sus jugadores estrella para recaudar dinero y cumplir con las reglas de ganancias y sostenibilidad este verano“. Para equipararse con el límite establecido por Premier para no caer en sanciones, Chelsea deberá deshacerse de varios futbolistas.

¿Peligra el futuro de Enzo Fernández en Chelsea?

Si bien no trascendieron nombres de los futoblistas que podrían salir de Chelsea en el próximo mercado, la realidad marca que el conjunto blue deberá desprenderse de nombres de peso para recaudar el dinero necesario para no caer en sanciones de la Premier League.

Enzo Fernández fue adquirido por 120 millones de euros hace poco más de un año, y a pesar de ser una de las figuras del equipo, en Chelsea deberán estar atentos ante cualquier oportunidad de mercado que se presente para vender los pases de sus futbolistas. Ante la urgencia, ningún futbolista es considerado intranferible en Stamford Bridge.

El día que Enzo habló de su futuro

Hace escasas semanas, Fernández fue vinculado con una posible salida del conjunto londinense y él mismo fue el encargado de desmentir los rumores: “No sé de dónde salió, habían hablado en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir totalmente. No me quiero ir de Chelsea. Estoy bien acá, estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club. Me han tratado de maravilla. Estoy muy agradecido más allá de lo que pase futbolísticamente. Seguiré hasta cuando ellos quieran”, señaló.