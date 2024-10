Atlético de Madrid tuvo una flojísima actuación en Portugal, perdió a manos de Benfica y quedó muy lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final. Si bien falta mucho para que los dirigidos por Diego Simeone pongan en juego el pasaje hacia la siguiente fase o disputen la ronda preliminar de la Champions League, muchos hinchas se mostraron muy molestos por el nivel que tuvieron los futbolistas, principalmente Julián Álvarez.

El delantero nacido en Calchín llegó en el último mercado de pases tras una suma de 75 millones de euros más 20 en variables y bonus, pero aún no logró tener una actuación similar a las que brindó en River Plate, la Selección Argentina o en Manchester City. Y claro, por la cantidad de dinero que desembolsaron desde la institución española, hay muchísimas críticas al respecto.

“Julián Álvarez es una estafa”, fue uno de los comentarios que realizaron los hinchas del Colchonero por el bajísimo nivel que viene teniendo el ariete de 24 años que fue reemplazado a los 60 minutos, cuando el encuentro estaba 2-0 en favor de Benfica, pero al equipo del Cholo Simeone le hicieron dos goles más tras el cambio, donde ingresó Giuliano Simeone, su hijo.

Muchos de los fanáticos de Atlético de Madrid solicitaron explicaciones por medio de las redes sociales, principalmente por el dineral que desembolsó Enrique Cerezo para adquirir a la Araña, quien lleva 10 compromisos con la camiseta rojiblanca, dos goles y ninguna asistencia en 561 minutos disputados. Incluso, hubo otros que pidieron por la salida del atacante.

Cabe destacar que, estadísticamente, no tuvo un buen desempeño y que no solamente fue una apreciación de los simpatizantes madridistas. A lo largo del tiempo que estuvo en cancha, no tuvo remates a portería, como así tampoco desviados ni bloqueados por la defensa rival. Como si fuese poco, solamente tuvo éxito en un regate de los tres que intentó, además de que ganó dos duelos terrestres de los 6 que protagonizó y que perdió el balón en 9 ocasiones.

Las críticas a Julián Álvarez