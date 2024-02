La estrella mundial que reconoce su traspaso fallido por el Barcelona: "Estuve muy cerca, no fue mentira"

El fútbol árabe se ha llevado a una buena parte de las grandes estrellas del mundo fútbol que hasta hace algunos meses destacaban en Europa, jugando en las grandes ligas y en la Champions League. La mayoría, jugadores en el apogeo de sus carreras, pero también varios con mucho por delante, como Rubén Neves, quien firmó por el Al-Hilal en el mismo mercado en que Barcelona se interesó por él.

Con apenas 26 años, Rubén Neves venía de un par de temporadas fantásticas en el Wolverhampthon Wanderers de la Premier League y se especulaba con un salto a un equipo de mayor calibre. Allí aparecieron Barcelona y Arsenal, pero ninguna de las dos opciones se materializó. “Estuve cerca de tres clubes, pero no se dio”, reconoció Neves en diálogo con el portal O Jogo.

El volante portugués terminó en el Al-Hilal de Arabia Saudita, en un movimiento que sorprendió al mundo fútbol, y ahora explicó el motivo por el que eligió ese destino. “la tristeza me ayudó a tomar la decisión”, reconoció tras sus fallidas transferencias en el fútbol europeo.

“No quiero decir mucho, pero estuve muy cerca del Barcelona, no fue mentira. Estuvo cerca de pasar, tal como el Arsenal. Después había otro club fuera de Inglaterra“, reveló el mediocampista del seleccionado luso. Neves agregó: “Fueron acontecimientos que se fueron acumulando y luego, con esta oportunidad de oro, no tuve dudas en aceptarla. Ya estaba molesto por transferencias que no se produjeron”, para cerrar el tema.

“Arabia se está convirtiendo en un campeonato de PlayStation”

Rubén Neves todavía está en una edad en la que regresar al fútbol europeo y competir en una gran liga y en las principales competencias internacionales es una posibilidad concreta. Seguramente en junio le lleguen varias ofertas tentadoras para hacerlo, pero el portugués reconoce estar cómodo en Arabia.

“Estoy en camino de poder regresar algún día a Europa y jugar al más alto nivel. Pero, para ser honesto, no planeo regresar pronto. Siguiendo este camino, Arabia Saudita podría tener una de las ligas más importantes del mundo dentro de dos años”, afirmó en la entrevista.

Neves se animó a comparar la liga árabe con un videojuego de fútbol como el EA FC o el eFootball. “La calidad de los jugadores que llegan es altísima. Si cada equipo apuesta por ocho extranjeros de ese nivel, esto casi se convierte en un campeonato de PlayStation, en el que podemos elegir a los jugadores a nuestro antojo”, comparó.

El Barcelona perdió la oportunidad de fichar uno de los volantes más productivos de la última temporada

El interés por Rubén Neves no es infundado: cinco temporadas completas en la Premier League, prácticamente sin lesiones, y con seis goles convertidos en la última temporada dicen todo lo que tenemos que saber de este volante portugués.

Es un jugador fiable, de esos que sabes que podrás alinear cuando lo necesites en el XI inicial, con un historial de casi 200 partidos en la Premier League, más de 20 tantos y otras tantas asistencias. Además, ya es una fija en la Selección de Portugal, donde suma 45 internacionalidades desde su debut en 2015.

Justamente su fiabilidad es algo que le hubiera venido bien al Barcelona, en una temporada donde inició sin Frenkie De Jong ni Pedri, y en la que cuando ellos regresaron se lesionaron Gundogan -ya recuperado- y Gavi, que no volverá a jugar hasta la próxima temporada.