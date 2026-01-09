La FA deja a Cuti Romero afuera del duelo de eliminación directa entre Tottenham y Aston Villa, que no tendrá a Dibu Martínez

Cuti Romero no podrá jugar con Tottenham el partido de eliminación directa correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup ante Aston Villa, donde Dibu Martínez también fue descartado a causa de la lesión que sufrió el miércoles enfrentando a Crystal Palace por la Premier League.

En el caso del defensor, no se trata de un inconveniente físico sino de una sanción que terminó de confirmarse este viernes por el organismo disciplinario de la Federación Inglesa como extensión del castigo por la expulsión que había sufrido ante Liverpool el pasado 20 de diciembre.

Romero había cumplido con la sanción que en primera instancia había sido de un partido perdiéndose el duelo ante Crystal Palace del domingo 28 de diciembre y lo curioso es que después de aquello disputó otros tres partidos por la Premier League, ante Brentford, Sunderland y Bournemouth, antes de recibir la ampliación del castigo de cara a un partido de mucha mayor trascendencia que los anteriores.

La determinación de la existencia de una “conducta agresiva” hacia el árbitro del partido ante Liverpool luego de ver la tarjeta roja fue lo que terminó de confirmar la extensión de la suspensión del argentino, que además deberá pagar una multa de 50 mil libras.

Cuti Romero ya había jugado tres partidos tras pagar una fecha de suspensión ante Crystal Palace. (Getty).

¿Qué habían expresado desde la FA al iniciar la investigación de oficio?

El comunicado de la FA mediante el cual se justificó la acusación al argentino determinó “que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”.

Semana difícil para Cuti

La ampliación de la sanción por su expulsión ante Liverpool termina de redondear una semana difícil para Cristian Romero, quien tras la más reciente derrota de Tottenham ante Bournemouth se había expresado desde sus redes sociales con un mensaje acusatorio que sacudió la interna del club.

“En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen, como viene ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien. Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, callar, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol”, había expresado el capitán del club.

Tras esa manifestación, su propio entrenador Thomas Frank salió a decir públicamente que había incurrido en una equivocación. “Tras convertirse en capitán del club, Cuti Romero ha hecho muchas cosas bien. Pero cuando eres un líder joven, a veces cometes errores“, fueron sus palabras.

