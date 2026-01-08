La respuesta del DT de Tottenham a la incendiaria recriminación de Cuti Romero para quienes no dan la cara en el club: “Puede cometer errores”

Tan molesto se quedó Cristian Romero con la derrota 3-2 sufrida este miércoles ante Bournemouth que dejó al Tottenham hundido en la decimocuarta posición de la Premier League con apenas 27 puntos en 21 jornadas disputadas que horas después se descargó en sus propias redes sociales haciendo una recriminación pública a quienes entiende que no están dando la cara en el mal momento del club.

“Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están ahí y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club“, comenzó escribiendo Cuti en lo que aparentaba ser un simple pedido de disculpas por la nueva derrota.

Pero continuó: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen, como viene ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien. Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, callar, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol”.

Las palabras del defensor argentino, con el peso extra de ser el capitán del equipo, generaron incomodidades internas en Tottenham al punto que su propio entrenador, Thomas Frank, se sintió en la necesidad de salir a dar explicaciones y hasta se permitió opinar que Romero había incurrido en un error de juventud.

“Tras convertirse en capitán del club, Cuti Romero ha hecho muchas cosas bien. Pero cuando eres un líder joven, a veces cometes errores. Claro que hubiese sido bueno mantener todo el asunto de manera interna. Tuvimos una buena conversación con él esta mañana, sobre todo”, manifestó el director técnico danés de 52 años.

Los jugadores de Tottenham que se alinearon con Cuti

El posteo de Cristian Romero que sacudió el clima interno en Tottenham recibió el apoyo expreso de algunos de sus compañeros como el brasileño Richarlison, que respondió con el emoji de los aplausos aprobando sus palabras; y el español Pedro Porro, quien comentó: “Amén. A seguir, hermano. Nos quedan muchas batallas”.

¿Cuándo vuelve a jugar Tottenham?

Los Spurs tendrán oportunidad de recuperarse del nuevo traspié y comenzar a lavar la pálida imagen que vienen dejando en la temporada cuando el próximo sábado, desde las 14.30 en hora de Argentina, enfrenten al Aston Villa por la tercera ronda de la FA Cup.

