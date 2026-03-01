Es tendencia:
¿River o Boca? Cuti Romero sorprendió a todos y eligió al equipo más grande de Argentina

El marcador central de la Selección dejó en claro su preferencia, mientras que Mac Allister y Enzo Fernández hicieron lo propio.

Por Lautaro Toschi

Cuti Romero
Uno de los mejores marcadores centrales del mundo es argentino. Se trata de Cristian Romero, popularmente conocido como Cuti, que se desempeña en Tottenham y es seguido de cerca por alguno de los gigantes del fútbol mundial. Lionel Scaloni lo tiene como una pieza clave para la Selección Argentina.

Cuti Romero eligió al equipo más grande del fútbol argentino

En un juego propuesto por ESPN con varios jugadores de la Premier League, la consulta fue clara: “¿Cuál es el equipo más grande de tu país?”. De la consigna participaron tres argentinos, entre ellos Cuti Romero, quien comenzó diciendo: “No me quiero meter en problemas…”. Luego continuó: “Son todos buenos equipos, pero me voy a quedar con Belgrano porque es de donde salí y donde crecí”.

El paso de Cuti Romero por Belgrano

Cristian Romero se formó en Belgrano y allí dio sus primeros pasos en Primera División. Su estreno fue en la temporada 2016/17, también estuvo en la 2017/18 y luego emigró al fútbol italiano tras solamente disputar 19 partidos en el Pirata. Pasó por Genoa, brilló en Atalanta y en 2021 lo compró Tottenham.

Cuti Romero en Tottenham. (Foto: Getty).

Mac Allister y Enzo Fernández también eligieron al más grande de Argentina

Del mismo juego también participaron Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, pero sus respuestas no fueron para no sorprendentes. El mediocampista que se desempeña en Liverpool se quedó con Boca Juniors, mientras que el del Chelsea hizo lo propio con River. Cabe destacar que ambos jugaron en los equipos a los que eligieron.

DATOS CLAVE

  • Cristian Romero eligió a Belgrano como el equipo más grande de su país.
  • El defensor central disputó 19 partidos en el club cordobés antes de emigrar.
  • Tottenham compró al futbolista en 2021 tras sus pasos por Genoa y Atalanta.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

