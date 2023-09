Tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, Jorge Sampaoli no la está pasando bien en el Flamengo de Brasil, equipo en el que tuvo problemas con sus dirigidos y su cuerpo de trabajo, y en el que los hinchas pidieron por su salida luego de perder 3 a 0 contra Athlético Paranaense.

Antes de su paso por el conjunto brasileño, el entrenador argentino pasó por el Sevilla español, en donde tampoco tuvo un buen desempeño, ya que el equipo andaluz estuvo en la zona baja de la liga, por lo que fue destituido a pesar de estar en los cuartos de final de la Europa League.

Referido a lo que fue el paso de Sampaoli en Sevilla, una de las figuras del club, Suso, habló con el medio El Pelotazo, en donde fue contundente a la hora de hablar del peor entrenador que tuvo: “¿Quieres que lo diga? Sampaoli”, comenzó. Y agregó: “Tenía conceptos muy buenos, pero en ese momento quizá no era lo más indicado. Si esos esquemas salían, nadie iba a decir nada, pero en ese momento no era lo más correcto y no fue nada bien”.

Y además, agregó una charla que tuvo con Monchi, director deportivo del club, con respecto a su situación, al no estar en la consideración del argentino: “En diciembre hablé con Monchi y me dijo: ‘Suso, ¿qué hacemos?’ Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir me voy, intento agarrar ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que iba a acabar jugando”.

¿Cuántos partidos dirigió Sampaoli en Sevilla?

En el equipo español dirigió 31 encuentros, de los que ganó 13, empató 6 y perdió 12.

¿Cuántos partidos lleva Sampaoli en Flamengo?

Desde su llegada al equipo brasileño, Sampaoli lleva un total de 36 partidos, de los que ganó 20, empató 9 y perdió 7.

¿Hasta cuando tiene contrato Sampaoli en Flamengo?

El argentino tiene contrato hasta diciembre del 2024.