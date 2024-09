El crack brasileño se mostró furioso por la elección de los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro y por un futbolista particular que quedó marginado de la nómina.

La indignación de Neymar por la ausencia de un jugador en el Balón de Oro 2024 que no es Messi: "Top 5 mundial"

El pasado miércoles 4 de septiembre se conocieron los nominados para el Balón de Oro 2024 y todas sus premiaciones anexadas a la ceremonia. Por primera vez en 21 años, ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo forman parte de la candidatos, en lo que es una marcada fin de era en el mundo del fútbol. Sin embargo, son varias las ausencias que llamaron la atención de los futboleros y de los jugadores en sí. Uno de los indignados fue Neymar, quien estuvo atónito por la marginación de una figura de Brasil en la lista.

El crack de Al Hilal tampoco fue nominado, sobre todo porque no hay jugado durante la última temporada por una rotura de ligamentos cruzados que sufrió en octubre del 2023 con la Selección. De todas maneras, Ney expresó su descontento con las nominaciones debido a que Rodrygo Goes no estuvo entre los 30 posibles candidatos al BdO.

El mismo Rodrygo se quejó de manera sutil en sus redes sociales con un posteo en Instagram en el que mostró imágenes de su temporada, en la ganó LaLiga, la Supercopa de España y la Champions League con Real Madrid siendo determinante. A tono con esto, Neymar se sumó a la indignación por la marginación del atacante en la lista de candidatos y también soltó una publicación en sus redes.

Los posteos de Neymar y Rodrygo por su ausencia en el Balón de Oro 2024

“Mínimo top 5 del mundo. Crack“, escribió Ney en apoyo a Rodrygo tras haber sido “olvidado” por France Football en la elección de los mejores 30 jugadores de la temporada pasada. Cabe destacar que hay 7 futbolistas nominados que pertenecen o pertenecieron la temporada pasada al Real Madrid: Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Dani Carvajal y Federico Valverde. ¿Merecía Goes estar entre los ternados? Para él y para Neymar, sí. Para la organización, no.

La temporada de Rodrygo Goes

El ex Santos disputó 51 partidos con el Real Madrid en la temporada en la que ganó la liga y Supercopa de España y la Champions League. Allí, anotó 17 goles y dio 9 asistencias. Con Brasil, en tanto, disputó 7 partidos y anotó 2 tantos, sin pases-gol dados; y fue parte del fracaso del Scratch en la Copa América 2024, en la que cayeron en cuartos de final.

Todos los nominados al Balón de Oro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City – Portugal)

Phil Foden (Manchester City – Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid – Uruguay)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa – Argentina)

Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

Nico Williams (Athletic Club – España)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Suiza)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/AS Roma – Ucrania)

Toni Kroos (Real Madrid – Alemania)

Vinícius Júnior (Real Madrid – Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/FC Barcelona – España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen – Alemania)

Martin Odegaard (Arsenal – Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/AS Roma – Alemania)

Rodri (Manchester City – España)

Harry Kane (Bayern Múnich – Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal – Inglaterra)

Vitinha (PSG – Portugal)

Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid – España)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Bukayo Saka (Arsenal – Inglaterra)

Hakan Calhanoglu (Inter – Turquía)

William Saliba (Arsenal – Francia)

Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid – Francia)

Lautaro Martínez (Inter – Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta – Nigeria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid – Alemania)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – España)

Los grandes ausentes al Balón de Oro además de Messi y Cristiano Ronaldo

Así como el rosarino y el lusitano, hay otros futbolistas que tuvieron una grandiosa temporada, pero que tampoco formaron parte de la nominación: el colombiano Luis Díaz, el belga Kevin De Bruyne y el egipcio Mohamed Salah, como así tampoco aparecieron el delantero de Atlético de Madrid, Julián Álvarez y el surcoreano Son Heung-Min, quienes formaron parte de la terna en la edición 2023. En la lista se suman los brasileños mencionados, Rodrygo y Neymar.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024?

La 68ª edición del Balón de Oro se realizará el próximo lunes 28 de octubre del 2024 en el Teatro del Chatelet ubicado en París. Allí se entregará el premio al sucesor de Lionel Messi y también de Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en el fútbol femenino esta pasada temporada.