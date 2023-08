En su primer partido en Anfield con la camiseta del Liverpool, Alexis Mac Allister vio la roja directa en una jugada que despertó mucha polémica. El argentino fue con la pierna arriba y, si bien conectó al rival con los tapones, muchos pedían que fuera solo amarilla ya que no fue con intensidad alta.

Se sabe que en Inglaterra suelen ser rigurosos con las sanciones, especialmente cuando se trata de rojas directas. Es por eso que Liverpool intentó gestionar la anulación de esta expulsión directamente con la Football Association. Les salió bárbaro…

“Alexis Mac Allister no cumplirá una suspensión luego de una apelación exitosa contra la tarjeta roja que recibió durante la victoria del sábado sobre el AFC Bournemouth”, comunicó el conjunto inglés a través de sus redes sociales. De esta manera, podrá jugar este domingo.

“La apelación del club contra la suspensión ahora ha sido confirmada por una Comisión Reguladora Independiente, lo que significa que Mac Allister es elegible para la selección cuando los Rojos viajen a Newcastle United el domingo”, cerró el club en su comunicado.

Qué había dicho Klopp sobre la roja a Mac Allister

“Entiendo al 100 por ciento cómo se ve para un árbitro en ese momento, pero cuando lo ves hacia atrás, es el interior del pie y no hay potencia detrás. No hubo rudeza, fue sólo errarle a la pelota y luego golpear levemente la pierna del otro jugador. Vimos choques más duros que no fueron una tarjeta roja y esto no debería haberlo sido”, declaró el técnico de los Reds.

Y había adelantado: “No sé exactamente lo que tenemos que hacer, pero deberíamos hablar de eso de nuevo. El castigo, ser de 10 hombres durante 30 minutos, ya es castigo suficiente”.