Kevin de Bruyne es uno de los futbolistas cuyo futuro estará en boca de todos en el próximo mercado de verano. Su contrato con Manchester City termina en junio de 2025 y los rumores lo ponen en la mira del fútbol de Arabia Saudita para la siguiente temporada. Sin embargo, prefiere otro destino.

The Athletic aseguró que hay varios destinos posibles para de Bruyne, además de Arabia Saudita. “Siempre ha considerado la posibilidad de retirarse de la forma más tradicional: marchándose a la MLS“, afirmó el citado medio.

Si bien desde lo económico no es la mejor opción, el belga cree que una salida a los Estados Unidos podría ser más conveniente tanto para él como para su familia. Arabia Saudita, con esta posible intención, corre desde atrás, pese a que el mediocampista es uno de los futbolistas prioritarios para el próximo mercado.

Enfrentar a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo

La preferencia de Kevin de Bruyne por la MLS por sobre la Liga Profesional Saudí también se puede interpretar como la idea de enfrentar a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo. Ambos futbolistas son figuras en estas respectivas ligas y el belga podría convertirse en rival o hasta incluso compañero de alguno.

En cuanto a una posible llegada a Arabia Saudita, el actual futbolista de Manchester City se lo vinculó con Al Nassr, actual club que tiene a CR7 como estrella. Aunque no se descarta que pueda llegar a Al Hilal, Al Ittihad o Al Ahli. En cambio, no han trascendido franquicias de la MLS que lo pretendan.

De todas maneras, se especula con que de Bruyne pueda llegar a un equipo rival de Inter Miami. Esto haría que se convierta en una de las nuevas estrellas de la MLS, ideal para seguir potenciándola como lo hizo con la llegada de Lionel Messi. Aunque, por el momento, todo se trata de una intención del jugador.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre una posible salida de Kevin de Bruyne?

Pep Guardiola fue consultado recientemente por el futuro de Kevin de Bruyne en una rueda de prensa previa al duelo ante Luton Town. “Es una pregunta para él. Me encantaría que se quedara, pero no lo sé… No sé si tiene una oferta, no sé si Arabia Saudita lo quiere. Me encantaría que se quedara en el Manchester City“, aseguró.