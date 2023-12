Durante la última década el Chelsea ha sido hogar de muchos de los mejores futbolistas del mundo, algunos destacaron en el combinado Blue, como Eden Hazard o Didier Drogba, mientras que otros dejaron el club para poder brillar. Tal es el caso de Kevin De Bruyne y Mo Salah, quienes fueron dirigidos y dejaron el Chelsea bajo las órdenes de José Mourinho.

El entrenador portugués recientemente se sometió a una larga entrevista en el podcast The Obi One Podcast de Jon Obi Mikel, una de las debilidades de Mourinho en su primera etapa en Chelsea, y reveló cómo se dieron las salidas de quienes terminaron por convertirse en dos de las máximas estrellas que la Premier League haya visto jamás.

“Se fueron porque se querían ir”, destacó Mourinho al ser consultado por cómo se dieron las salidas tanto del egipcio como del belga, cuando apenas eran unos juveniles con gran proyección. “Se fueron porque no querían esperar”, agregó.

Eso sí, en estos dos casos, Mourinho reconoce que “sus carreras prueban que sus elecciones fueron las correctas, porque alcanzaron el máximo nivel”, pero que en muchas otras ocasiones “estos chicos toman estas decisiones porque no pueden esperar, no tienen la paciencia para esperar al momento correcto y a veces sus carreras van en la dirección equivocada”, aunque no hizo referencia a nadie en particular.

El paso y la salida de Salah del Chelsea

“Cuando me dicen que dejé ir a Salah, yo les digo lo contrario, yo traje a Salah. Yo fui el que dijo compren a ese tipo”, explicó Mourinho en el podcast, antes de revelar detalles nunca contados sobre la salida del egipcio.

Salah llegó al Chelsea en 2015, luego de que el club inglés pagase más de 16 millones de euros al Basilea por su ficha. Sin embargo, apenas cuatro meses después fue cedido a préstamo a la Fiorentina, y posteriormente a la Roma, que finalmente terminó comprándolo por 15 millones en julio del 2016.

“Yo fui el que peleó para que [Salah] venga al Chelsea. Luego sí, viene la parte donde para ser un jugador del Chelsea tienes que rendir, o tienes que esperar. Él no quiso esperar, quiso salir a préstamo, y luego el Chelsea en algún punto decidió venderlo“, reconoció Mourinho, aunque dejó en claro: “Esa no fue mi decisión, yo les decía que lo dejen ir a préstamo si él sentía que necesitaba jugar.”

El egipcio dejó el Chelsea tras apenas 2 goles y 4 asistencias en 19 partidos jugados. Luego de la Roma, llegó el momento de brillar con el Liverpool, y el pasado fin de semana alcanzó los 150 goles por Premier League, convirtiéndose así en el décimo máximo goleador en la historia de la competición, igualando la marca de Michael Owen..

La situación con Kevin De Bruyne

Luego Mourinho pasó a explicar cómo fue la historia del belga, que transcurrió un par de años antes. “Con Kevin fue muy parecido, vino a la pretemporada en Asia, y le llegó la opción de ir a préstamo a un club alemán. Yo le dije que no se vaya, que lo quería conmigo, que iba a ser titular en el inicio de la Premier League”, reveló.

Esto fue luego de que el Chelsea comprara a De Bruyne en 2012 del Genk por 8 millones de euros, y que lo cediera en ese mismo año tanto al propio club belga como al Werder Bremen.

“Luego del último partido de pretemporada jugamos la Supercopa Europea, en Praga, contra el Bayern, y él no jugó ese partido. Al día siguiente se quiso ir”, explicó Mourinho, ante la sorpresa de todos. Y agregó a su relato: “Jugamos luego el segundo partido de la temporada en Old Trafford, contra el Manchester United, empatamos 0 a 0, él estuvo en la banca y jugó algunos minutos, pero no era suficiente para él.”

“Se quería ir, insistió tanto que lo dejamos, cuando eres jugador del Chelsea y te quieres ir, tienes la libertad de irte, otro llegará y ocupará tu lugar”, aseveró con firmeza el portugués. Lo que comenta Mou transcurrió a mediados del 2013, y luego el Chelsea vendió a Kevin al Wolfsburgo en enero del 2014.

Para cerrar la historia, el Manchester City compró a De Bruyne al año siguiente, y desde entonces el belga se ha convertido en capitán y emblema del equipo de Pep Guardiola, con el cual conquistó cinco Premier League, cinco Carabao Cup, dos FA Cup, dos Community Shield, la Champions League y una Supercopa de Europa, además de haber sido elegido el mejor jugador del equipo en dos temporadas.

“Simplemente eran niños que no podían esperar y sus carreras dicen que tuvieron la razón. Tuvieron y tienen carreras fantásticas, pero no fue culpa mía”, reflexionó Mourinho para cerrar. “Probablemente he forzado a otros [jugadores], pero no a ellos”, cerró.