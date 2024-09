Los representantes de las grandes estrellas del plantel que comanda Pep Guardiola no van a quedarse de brazos cruzados mientras se desarrolla el proceso judicial contra el club.

Los 115 cargos que recaen sobre Manchester City por incumplimiento a las reglas del Fair Play Financiero y han dado lugar a que se desarrolle un proceso judicial que en Europa ya presentan como el Juicio del Siglo han encendido una señal de alerta respecto a la posibilidad de que exista un vaciamiento del plantel en el caso de que el mismo lleve a una sanción histórica.

Aunque en el club se muestran seguros de su inocencia, al menos de las puertas hacia afuera, el castigo que podría implicar desde una quita de puntos sin precedentes, lo que supone un riesgo de descenso, a la mismísima expulsión de la Premier League, tiene preocupados a los agentes de las principales figuras del equipo, que según se avanzó desde el Daily Mail ya han comenzado a proyectar alternativas para sus clientes.

Es verdad que Josep Guardiola se ha encargado de bajar una línea en el vestuario para que los jugadores no se manifiesten respecto al proceso que se desarrolla en el Centro Internacional de Resolución de Disputas (IDRC) de Londres, pero esto no significa que sus propios representantes vayan a quedarse de brazos cruzados esperando una resolución favorable que no modifique en demasía el estado de situación.

Es por ello que, en caso de que tuviera lugar un descenso o expulsión de la Premier League, estos exigen a los directivos del club empezar a conocer cuáles serán las opciones para los futbolistas que representan. Así las cosas, jugadores como Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o Rodri, solo por mencionar algunas de las muchas figura a disposición de Guardiola, se estarían preparando para cambiar de destino.

Hay incertidumbre por el futuro de las grandes figuras de Manchester City.

¿Mismo destino para Guardiola?

Las alternativas que corren para las principales figuras del plantel de Manchester City aplican también a Josep Guardiola, su entrenador, con contrato hasta junio de 2025. Si el español ya se había planteado la posibilidad de dejar el club una vez finalizada la temporada en curso, una sanción histórica terminaría por confirmarlo.

Sin embargo, en sus más recientes declaraciones, tras la igualdad ante Inter de Milán en el inicio de la Champions League, Pep fue consultado sobre la posibilidad de dirigir en Italia y no hizo otra cosa que decirse muy a gusto en el lugar que está.

“Me encanta Italia, pero disfruto mucho estando aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan tranquilo para que puedas seguir con tu trabajo. Eso no pasa en ningún otro sitio. Este es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy contento de estar aquí“, dijo.

Los cargos más importantes que enfrenta Manchester City

El denominado Juicio del Siglo determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: no proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.