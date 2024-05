Llegó el final. Después de 7 temporadas, Kylian Mbappé anunció su salida de PSG, y lo hizo por medio de un comunicado a través de sus redes sociales. Si bien no anunció dónde continuará su carrera, diversos periodistas de Europa pudieron afirmar que será Real Madrid el próximo destino del atacante de 25 años.

En medio de su anuncio, se encargó de agradecerle a los fanáticos del cuadro parisino, quienes lo idolatraron durante todo este tiempo, aunque también les pidió disculpas por no ser “el jugador más demostrativo”. Incluso, se animó a mencionar que “no siempre he estado a la altura del amor que me dieron en estos siete años, pero nunca quise engañarlos, siempre quise ser efectivo”.

Tras hablarle a la parcialidad de PSG, Kiki lanzó una enorme cantidad de nombres de peso, en donde principalmente destacó a los entrenadores y los directores deportivos con los que convivió en este tiempo que estuvo unido al elenco de la capital francesa. Pero no mencionó a Lionel Messi.

Que haya ignorado al 10 de la Selección Argentina, sin duda alguna, fue todo un mensaje. Durante la estadía de la Pulga en Francia se habló de que había una gran competencia por los egos del vestuario, por lo que podría haber quedado algún tipo de resquemor por parte del atacante que pasaría a ser refuerzo del Merengue.

Tampoco mencionó a otros futbolistas, y los generalizó con la palabra “compañeros”. Pero no deja de ser llamativa la reacción del ariete. “Primero que nada quiero agradecerles a todos, compañeros, técnicos como Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos por siempre haberme acompañado”, indicó en el video que publicó en su cuenta de Instagram. Y continuó con las menciones: “A todo el staff del club, esos que nunca son vistos, mis amigos de las sombras, como fisioterapeutas, trabajadores, el equipo técnico, miembros del equipo del campo de entrenamiento, a todos. Todas esas personas increíbles que dan todo por el club y merecen el reconocimiento“.

Mbappé no saludó a Messi tras su salida de PSG.

¿Cuántos goles hizo Kylian Mbappé en PSG?

Desde que arribó a PSG, fueron 255 los goles que anotó Kylian Mbappé en los 306 partidos que afrontó hasta el momento. Además, aportó un total de 108 asistencias.

Real Madrid, el nuevo club de Kylian Mbappé

La perseverancia de Real Madrid permitirá que Kylian Mbappé cumpla su sueño de vestir de blanco a partir de la temporada 2024-25. El joven delantero, nacido en Bondy, será anunciado como nuevo jugador merengue una vez que termina la presente campaña, es decir, después de la final de Champions League , según adelantó RMC Sport.

Restan conocer los detalles del acuerdo entre Mbappé y Real Madrid. En febrero de este 2024, Florentino Pérez logró el tan ansiado sí de parte del jugador para sumarse una vez que termine su temporada con PSG. Ya sin obligaciones más que la finalización de la Ligue 1, donde ya logró el título, Kiki anunció su decisión, aunque sin mencionar al equipo español.

El respeto por PSG y también por los compromisos que aún mantiene Real Madrid demorarán algunas semanas el anuncio oficial. De todas maneras, el final de esta novela se terminó y el ex AS Mónaco cumplirá su sueño.