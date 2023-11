El Real Madrid sigue buscando al reemplazante de Karim Benzema. Es que por lo bajo, en la Casa Blanca, reconocen, por un lado, que José Luis Mato no reúne las condiciones para ser un titular indiscutido que los acerque a ganar la decimoquinta Champions League. Y, por el otro, que Jude Bellingham, que ya lleva 13 goles en 14 partidos, si bien tiene el arco entre ceja y ceja, su puesto natural es el de volante. Por eso, los cañones, según los rumores de mercado de pases, apuntaron a Erling Haaland.

El noruego floreció como el nuevo objetivo del Merengue frente a la indecisión de Kylian Mbappé, que ya dejó plantado a Florentino Pérez en enero del 2022 y que ahora, al haber tomado la determinación de no renovar con el París Saint-Germain, no brinda señales claras de que su intención sea la de recalar en el conjunto de la capital española. De lo contrario, apagaría todo tipo de especulación.

Pero la realidad es otra. Por eso, Erling Haaland está ahí como la nueva obsesión del Real Madrid. Y encima, la representante del atacante del Manchester City, Rafaela Pimenta, en conversación Relevo, se encargó de mantener vivo el trascendido: “Erling es el dueño de su propio destino, siempre. Y siempre hará lo que sea bueno para él y para el Manchester City. Cuando todos estén abiertos a hacer un cambio, sucederá. Erling siempre será respetuoso”, expresó.

En este mismo juego del suspenso y de no cerrarle ninguna puerta a Haaland, Pimenta, evidenciando su audacia para moverse en el mundo del fútbol, de los representantes y de los medios de comunicación, dejó claro que no descarta ninguna posibilidad: “Deberían preguntarle… No digo lo contrario. Lo sé, pero no hablo por los demás”.

Rafaela Pimenta apuntó que Erling Haaland será respetuoso del Manchester City

Erling Haaland ya lleva 49 goles en 47 partidos en la Premier League de la mano del Manchester City, por lo que va camino a marcar la historia del elenco inglés. En otras palabras, la relación entre las partes se está haciendo cada vez más adherente. Por esta misma razón, Rafaela Pimenta, en la conversación con el medio citado anteriormente, reflejó que el noruego rinde porque se siente cómodo y que, en caso de salir en algún momento, se dará de la mejor manera posible.

”Lo veo claro: los grandes resultados deportivos se obtienen cuando estás contento. Buenas sensaciones, energía… y luego pasan cosas. Sin duda, el respeto debe estar tanto por parte del club como del jugador. No tengo ninguna duda, el City le respetará. Si algún día tiene que pasar algo, acordaremos cada paso junto con el club. Siempre se trata de respeto”, cerró.

¿Real Madrid se bajó de la carrera por Kylian Mbappé?

El Real Madrid sufrió cierto desgaste por los idas y vueltas de Kylian Mbappé. De hecho, hace días emitieron un comunicado en el que desestimaban todo tipo de rumor que vinculaba a la Casa Blanca con el francés. Sin embargo, los medios españoles señalan que todo es parte de una estrategia y que, si bien no tienen ninguna certeza por parte de Mbappé, no van a desechar la chance que se presentaría en el mercado de pases del verano europeo del 2024 de hacerse con los servicios de uno de los delanteros más potentes del mundo.