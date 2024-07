Una nueva era ha comenzado. Oficialmente, Arne Slot es el nuevo entrenador del Liverpool, tras casi una década de Jürgen Klopp y los zapatos a llenar son enormes. El comienzo en la pretemporada fue auspicioso, con victoria ante Betis en Pittsburgh, pero el neerlandés todavía tiene mucho trabajo por hacer.

Inculcar su propia filosofía en el plantel de los Reds y convencer a los jugadores es el principal objetivo. Con ello, ganarse su confianza y hacerlos creer que pueden ganarlo todo, aún sin Jürgen. Y los videos sobre los entrenamientos del Liverpool en esta pretemporada no hacen más que confirmar que Slot tiene su foco puesto en ello. Especialmente con cuatro palabras que no para de repetir: “Kill them with passes.”

La traducción literal es ‘mátenlos con pases‘, y es el principal foco de Slot en este inicio de su etapa por el Liverpool, quiere un equipo que juegue, que toque la pelota y que vuelva loco al rival a partir de la posesión. Pases incisivos y una inclusión total de sus once jugadores para crear juego son dos aspectos innegociables.

Los fanáticos del Liverpool rápidamente destacaron la diferencia que hay entre Klopp y Slot. Mientras el alemán se mantenía al margen y las órdenes en las prácticas eran dirigidas por su asistente, Pepijn Lijnders, Slot se involucra más en las mismas, y es él mismo quien ordena a sus jugadores.

Arne Slot no pierde el tiempo en esta pretemporada.

Liverpool, aún sin sus sudamericanos en la pretemporada

El Liverpool ha tenido gran presencia en la Copa América, con jugadores como el brasileño Alisson, el argentino Alexis Mac Allister -campeón-, el colombiano Luis Díaz -finalista- y el uruguayo Darwin Núñez. Y, a pesar de que disputaron el torneo en Estados Unidos, donde hoy se entrena el Liverpool, ninguno de ellos está con el plantel.

Los jugadores sudamericanos del Liverpool disfrutan de sus vacaciones.

Liverpool le dio vacaciones a estos futbolistas, que aún no se han incorporado al primer equipo para la pretemporada que inició con el amistoso contra Real Betis y continuará con amistosos ante Arsenal y Manchester United en la gira, y contra Sevilla en su regreso a Inglaterra.