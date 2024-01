En Brasil todavía se están reponiendo del duro golpe que significó la renovación de Carlo Ancelotti con Real Madrid. Desde la salida de Tité, el entrenador italiano estaba apuntado como el siguiente DT de la Canarinha al final de su contrato con el Merengue, pero finalmente no se dio.

De esta manera, la CBF, en plena crisis, debe dar un giro de 180 grados con la Copa América 2024 a la vuelta de la esquina. Fernando Diniz continúa como el entrenador interino, pero los resultados no lo acompañaros, haciendo más urgente la necesidad de fichar a un director técnico de gran jerarquía.

En los últimos días comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que José Mourinho ocupe aquel rol. El portugués se convirtió en el candidato soñado para la Selección Brasileña por su vasta trayectoria en clubes de primer nivel y el acercamiento que puede ofrecer a través del mismo idioma.

Además, su contrato con la Roma finaliza en junio de este año, por lo que la posibilidad no sonaba tan descabellada. Sin embargo, el exentrenador de clubes como Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán y Tottenham se encargó de desmentirlo este jueves.

“Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma. Confío ciento por ciento en los propietarios de la Roma. Siempre les informé sobre las propuestas recibidas, como cuando me llamó Portugal y el club árabe en el verano pasado“, expresó Mou.

Ednaldo recuperó la presidencia de la CBF y tiene candidatos para DT

Tras la crisis institucional en la Confederación Brasileña de Fútbol, la Corte Suprema de aquel país ratificó a Ednaldo Rodrigues en el cargo. De regreso, el mandatario sabe que una de las máximas prioridades es contratar a un entrenador y dejar atrás el flojo interinato de Diniz.

Según Ge Globo, el presidente tiene a dos candidatos para ocupar el rol tras la negativa de Ancelotti. Dorival Júnior, que dirige actualmente al São Paulo, y Filipe Luis, que se retiró en 2023 como futbolista de Flamengo, aparecen en carpeta de Ednaldo.