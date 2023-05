El próximo miércoles 31 de mayo, en el estadio Puskas Arena de la ciudad de Budapest, en Hungría, se llevará a cabo la esperada y trascendental final de la UEFA Europa League. Allí se encontrarán frente a frente dos equipos muy interesantes como Roma y Sevilla.

Cabe destacar que el conjunto italiano arribó a esta instancia después de dejar en el camino a Real Sociedad, Feyenoord y Bayer Leverkusen. Por su parte, la escuadra de Andalucía lo hizo tras superar a Fenerbahce, Manchester United y Juventus.

En ese contexto, una de las cartas principales del conjunto de la capital italiana, Paulo Dybala, se encuentra evolucionando luego de una nueva complicación física producto de un golpe en el tobillo generado por otro argentino como José Luis Palomino en el cotejo ante Atalanta.

Así las cosas, quien apareció en escena en las últimas horas para referirse al estado actual de Dybala y a sus chances de llegar en condiciones para la gran final de la UEFA Europa League fue José Mourinho, destacado director técnico de la Roma.

“¿Cómo lo veo? Mal. ¿En 10 días? No lo sé, no soy optimista. Ojalá que pueda ir al banco, si nos puede dar 20 minutos de su esfuerzo ya estoy feliz. Hace mucho tiempo que no juega y si el martes no da señales positivas será imposible”, manifestó el portugués.