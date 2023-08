El futuro de Lucas Ocampos, futbolista al que Lionel Scaloni sigue continuamente pensando en la Selección Argentina, continúa siendo una incógnita cuando faltan poco menos de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes y Sevilla recibió una oferta del Fulham para sumarlo como refuerzo de última hora.

Según se avanzó desde Inglaterra, de hecho, el club español había dado el visto bueno al de la Premier para desprenderse del futbolista argentino a cambio de 15 millones de euros, 12 a cobrar una vez concretada la transferencia y tres más en concepto de bonos por objetivos.

El problema es que el futbolista no querría saber nada con armar las valijas, especialmente por el recuerdo cercano de la experiencia traumática que vivió en el Ajax neerlandés la primera vez que dejó Sevilla, en calidad de cesión. También pesa la decisión de su familia, que no se había mudado a Amsterdam y no tiene intenciones de hacerlo tampoco a Fulham.

Según avanzó el portal español Estadio Deportivo, la única herramienta que tendría el equipo inglés a disposición para que Ocampos, y su familia, cambie de parecer es aumentar considerablemente la oferta económica que, se había dicho, ya es del doble de lo que gana en Nervión.

También los aficionados del Sevilla se han manifestado en contra de su salida, ya que no consideran suficiente el ingreso económico que significaría para el club en función de la calidad del futbolista que perderían, sin tiempo para buscar en el mercado a un reemplazante.

¿Cuántos partidos disputó Ocampos en Ajax?

El mal recuerdo que tiene Lucas Ocampos de su paso por Ajax está íntimamente relacionado a lo poco que jugó a causa de una lesión y a lo sólo que se sintió durante su rehabilitación. En total, fueron apenas seis encuentros con el equipo neerlandés.