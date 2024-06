El mercado de pases ya inició en Inglaterra y el Manchester United quiso ser el primer equipo de la Premier League en actualizar su plantilla. Los Diablos Rojos tenían todo cerrado para concretar su primer fichaje pero la UEFA apareció a último momento para dar marcha atrás a toda la operación. Ahora, el gigante inglés irá contra la máxima entidad del fútbol europeo.

El futbolista en el centro de toda esta trama es Jean-Clair Todibo, un potente y prometedor defensor que supo vestir la camiseta del Barcelona, pero que desde hace un tiempo juega en el Niza francés. Hasta ahí todo normal, y el club podría entablar conversaciones para venderlo con cualquier equipo del mundo, excepto el Manchester United.

Resulta que ambos equipos se encuentran bajo la directiva del Grupo INEOS, dueño mayoritario del Niza y poseedor del 27% de las acciones del Manchester United. Pero hasta aquí tampoco habría un problema de cara al traspaso, el motivo por el que UEFA se involucró en el traspaso es que los dos equipos disputarán la misma competición internacional en la próxima campaña, la Europa League.

Como ambos equipos se encuentran bajo la misma directiva y además disputarán el mismo torneo, UEFA se metió en medio de la negociación y puso fin a la misma, alegando que un traspaso entre ambos clubes en este contexto es algo que no está permitido bajo el reglamento UEFA.

Jean-Clair Todibo con la camiseta del Niza durante la última temporada.

Manchester United irá a juicio para concretar el fichaje de Todibo

Manchester United, o más bien el Grupo INEOS como tal, ha contratado un abogado para llevar esta situación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima entidad de justicia dentro del deporte, y a la cual se alcanza únicamente en asuntos críticos.

De acuerdo al periodista belga Sacha Tavolieri, el abogado contratado por Sir Jim Ratcliffe y los suyos es un “reconocido experto en el campo de leyes del deporte y fútbol internacional”.

Sir Jim Ratcliffe, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.

Sir Jim Ratcliffe ya se expresó al respecto de lo que considera una absurda postura tomada por UEFA. “Nos dijeron que podemos venderlo a otro club, pero que no podemos venderlo al Manchester United. Eso no es justo para el jugador y no veo qué se logra [con esa postura]”, declaró.

En cualquier caso, la postura del Grupo INEOS es llevar esta situación hasta las últimas consecuencias para poder cerrar el traspaso y lograr que Todibo vista la camiseta de los Red Devils en el próximo curso.